Bóc giá nội thất trong nhà Lisa mới biết thế nào là đẳng cấp: Giường nằm 700 triệu, ghế sofa giá bằng căn chung cư

Năm 2021, tạp chí Soulspage từng xếp Lisa đứng vị trí thứ 7 trong top 30 idol có sức ảnh hưởng và giàu nhất Kpop. Cũng theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Hàn, "công chúa xứ Chùa Vàng" đồng thời là thành viên giàu có nhất của BLACKPINK.

Danh xứng với thực. Chỉ cần nhìn Lisa từ quần áo, túi xách, trang sức hiệu đắt đỏ đến xế hộp, nhà riêng sang chảnh... là đủ biết khối tài sản khổng lồ mà cô nàng đang sở hữu. Chưa hết, bên trong tổ ấm trăm tỉ của Lisa cũng được trang bị toàn đồ nội thất, đồ dùng xa xỉ đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Bóc giá "sương sương" vài món thôi mà đã cảm thấy choáng váng rồi.

1. Ghế sofa: ước tính hơn 1,4 tỉ

Mẫu ghế sofa On The Rocks của thương hiệu Edra được thiết kế bởi nhà mỹ thuật nổi tiếng người Ý do Francesco Binfaré. Được biết, mẫu ghế này hoàn toàn được làm thủ công nên vô cùng đắt đỏ. Sản phẩm này cũng được mệnh danh là "sự thoải mái tuyệt vời" bởi từ chất liệu đến thiết kế tựa lưng, tay vịn đều vô cùng êm ái và thông minh. Mức giá 1,4 tỉ quả thật là choáng váng với netizen nhưng với đẳng cấp của Lisa thì việc tậu một item xa xỉ nhưng chất lượng để tận hưởng cuộc sống thì không có gì khó hiểu.

2. Gương soi - 2 chiếc: Ước tính 289 triệu và 12,3 triệu

Hai chiếc gương soi này thường được Lisa chia sẻ trong nhiều tấm hình đăng trên MXH. Không thể phủ nhận, "em út BLACKPINK" cực kỳ chịu chi trong khoản sắm đồ. Chỉ riêng gương soi thôi mà cũng "thơm mùi tiền"

3. Artwork: Ước tính dao động 59 - 71 triệu

Lisa cũng là người sở hữu bức artwork nổi tiếng của nhà thiết kế nội thất Andrew Martin. Không thể biết chính xác về kích thước mà cô nàng đã lựa chọn khi mua tác phẩm nghệ thuật này. Nhưng có thể phỏng đoán Lisa đã chi từ 59 - 71 triệu để tậu thành công sản phẩm về nhà.

Tham khảo nơi mua: Andrew Martin

4. Đèn ngủ: Ước tính 60 triệu

Chiếc đèn xinh đẹp này được lấy cảm hứng từ một trong những kỳ công kiến trúc La Mã vĩ đại nhất: Nhà hát vòng tròn Coliseum hình elip. Hiện nay, trên website nhà phân phối của hãng đang sale nhẹ sản phẩm chỉ còn hơn 52 triệu đồng. Nếu bạn muốn "cheap moment" với Lisa hay cảm thấy thích thú với item này thì có thể tham khảo ngay tại đây.

Tham khảo nơi mua: Timothy Oulton

5. Đĩa than: Ước tính 23 triệu

Lisa sở hữu Rega Planar 3 - đầu đĩa than đến từ UK vô cùng nổi tiếng. Tại Việt Nam, bạn cũng có thể dễ dàng mua sản phẩm tại các cửa hàng kĩ thuật số. Tất nhiên mức giá sẽ bị đội lên so với giá tại website bởi các chi phí thuế và vận chuyển.

Tham khảo nơi mua: Rega

6. Giường (ước tính 705 triệu) và thảm (ước tính 2,4 triệu)

Ngay khi soi được giá trị của chiếc giường của Lisa thì netizen đã không khỏi cảm thán rằng: Giấc ngủ hơn 700 triệu này hẳn sẽ êm ái lắm đây! Thậm chí, đến tấm thảm cũng có giá 2,4 triệu lận cơ mà.

7. Tivi: Ước tính 890 triệu

Nhà Lisa còn có chiếc TV LG OLED với màn hình 8K đầu tiên trên thế giới. Đây là sản phẩm siêu cấp đắt đỏ của nhà LG nhưng chất lượng thì trên cả tuyệt vời. Ở độ phân giải 8K, người xem có thể trải nghiệm hình ảnh siêu thực cùng âm thanh sống động, tối ưu. Tại website LG Việt Nam, sản phẩm đang được bán với giá lên đến hơn 890 triệu đồng. Tất nhiên, sản phẩm này chỉ dành cho các "phú ông" hay "phú bà" như Lisa.

Tham khảo nơi mua: LG

Ảnh: Instagram Lisa.closet, FB Eternal Light