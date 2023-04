Bộ Y tế: Việt Nam vẫn đang kiểm soát được dịch COVID-19

GS.TS Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, thực tế cho thấy, hiện nay tại nước ta số mắc COVID-19 tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc - nơi đang có sự giao mùa. Thống kê hiện nay là đã tăng khoảng gần 4 lần với tuần trước đó. Bên cạnh đó, thời tiết hiện nay thuận lợi cho sự phát triển của virus, ý thức của con người, đặc biệt là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, cơ sở khám chữa bệnh có lúc có nơi chưa đảm bảo.

Thời gian qua, Lào Cai, Hà Nội có xảy ra chùm ca mắc, tuy nhiên, các cấp chỉ đạo tiến hành chủ động vào cuộc nhanh chóng và kiểm soát được. Như Lào Cai sau 5 ngày, tình hình dịch bệnh không còn sự lan rộng ra nữa. “Như vậy, đánh giá chung tình hình thì số mắc COVID-19 trong thời gian tới có thể có sự gia tăng. Tuy nhiên, số nặng, nhập viện chưa có sự đột biến, do đó, Việt Nam vẫn đang kiểm soát được tình hình dịch” - ông Lân chia sẻ.

Theo Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao nhất thế giới. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát, giảm các trường hợp bệnh nặng và đã qua 105 ngày không ghi nhận trường hợp tử vong.

“Theo đánh giá sơ bộ về cấp độ dịch dựa vào số liệu (số ca mắc, tử vong, độ bao phủ vaccine, khả năng đáp ứng thu dung với quy mô toàn quốc) thì tất cả yếu tố đều là màu xanh và không vượt qua cấp độ 1” - ông Lân nói.

Ông Lân cũng cho rằng, việc đánh giá tình hình dịch COVID-19 sẽ dựa trên 3 yếu tố.

Thứ nhất, đến thời điểm này, biến thể phụ Omicron đã xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ khác nhau. Biến thể này hiện đang lưu hành hầu hết các nơi trên thế giới và đang chiếm ưu thế.

Thứ hai, biến thể Omicron có đặc điểm lây lan nhanh. Hiện nay hầu hết các nước đã mở cửa, nới lỏng toàn bộ các biện pháp phòng chống dịch kể cả ở những nước có sự lây nhiễm cao. Việc giao lưu đi lại sau 3 năm đại dịch gia tăng rất lớn, thậm chí ngay trong nước cũng làm gia tăng sự giao tiếp, điều này đã tạo điều kiện cho virus lây lan sang đối tượng khác.

Chưa kể, thời gian qua hoạt động phòng chống dịch trong nước đạt hiệu quả nhờ đẩy mạnh tiêm vaccine. Vì thế, một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan với biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn, chính điều này làm gia tăng sự lây nhiễm.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát, giảm các trường hợp bệnh nặng.

Bên cạnh đó, chúng ta đã bao phủ vaccine phòng chống dịch COVID-19 rất cao. Với liều cơ bản, chúng ta bao phủ gần như 100% cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên, mũi 3, 4 cũng đạt tỷ lệ cao 80-90%, việc tiêm cho trẻ từ 5 đến - dưới 12 tuổi mũi 1 cũng lên đến 90%, mũi 2 là gần 70%. Tuy nhiên có nơi, có chỗ tỷ lệ tiêm chưa đạt như mong muốn, đặc biệt ở đối tượng nguy cơ cao.

Theo nhận định của Bộ Y tế, ca mắc COVID-19 xu hướng tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Cụ thể, trong 7 ngày (từ 5/4 - 11/4) có 639 ca mới, trung bình 90 trường hợp mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó. Trong đó nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca (chiếm 30,2%).

Số ca nặng cũng có xu hướng gia tăng, trung bình 1-2 trường hợp nặng nhập viện mỗi ngày. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra.

Bộ Y tế đánh giá trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong do COVID-19 đã giảm đáng kể so với một năm trước. Việt Nam nhiều tháng trước đó ghi nhận số ca nhiễm rất thấp, có ngày chỉ hơn 10 ca. Dù vậy, vẫn có một số nhóm nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong, bao gồm người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, do đó cần tập trung ưu tiên bảo vệ.