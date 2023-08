Bộ Y tế thu hồi phiếu tiếp nhận công bố 22 loại mỹ phẩm chăm sóc da

Ngày 28/8, Bộ Y tế đã công bố danh sách 22 loại mỹ phẩm chăm sóc da bị thu hồi phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm.

Các loại mỹ phẩm này đều thuộc thương hiệu Deleventh, bao gồm mặt nạ dưỡng da, kem dưỡng da mặt, sữa rửa mặt làm trắng da, kem chống nắng...

Trong số 22 sản phẩm có 1 sản phẩm Deleventh Pro-Xylane Carnosine Multifunction Mask được Cục Quản lý dược cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm vào ngày 24/7; 21 sản phẩm còn lại vừa được cấp ngày 14/8.

Ảnh minh họa

Các sản phẩm này do Công ty TNHH mỹ phẩm L.A.M. (địa chỉ tại nhà DG 12-23, Khu đấu giá tái định cư Kiến Hưng, tổ dân phố 20, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Lý do thu hồi phiếu tiếp nhận công bố là do công ty này không trung thực trong việc cung cấp tài liệu khi tiến hành công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cùng với quyết định thu hồi số tiếp nhận, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) quyết định sẽ tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH mỹ phẩm L.A.M và Công ty cổ phần Everestlaw (địa chỉ văn phòng giao dịch tại Hà Nội: Tầng 3, Số 22 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy; văn phòng giao dịch TP Hồ Chí Minh: 517 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) trong 6 tháng.

Danh sách 22 loại mỹ phẩm chăm sóc da vừa bị Bộ Y tế thu hồi phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm: