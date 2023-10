Bỏ túi những điểm đến độc đáo ở Little India để có trải nghiệm du lịch Singapore đặc sắc dịp cuối năm

Singapore không chỉ gây ấn tượng với du khách bởi sự hiện đại mà còn bởi sự đa dạng văn hoá đầy sắc màu. Nếu muốn tìm hiểu và trải nghiệm bản sắc đặc trưng của nhóm cư dân Ấn Độ tại Singapore, Little India sẽ là địa điểm mà du khách nên ghé thăm trong chuyến du lịch của mình.



Little India từng được biết đến với cái tên Serangoon, vốn là khu phố văn hóa lịch sử có khởi đầu là trung tâm giao thương của cư dân châu Âu vào những năm 1840. Những cư dân Ấn Độ đầu tiên đã đến khu phố này sinh sống và lập nghiệp, và cho đến nay Little India đã trở thành khu định cư của cộng đồng người Ấn.

Dạo bước qua từng con phố nơi đây, bạn sẽ gặp nhiều nhà hàng Nam Á phục vụ những món ăn ngon miệng, các công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn nghệ thuật đương đại. Bằng sự pha trộn độc đáo giữa lịch sử, văn hóa và hiện đại, Little India đã chinh phục vị trí thứ 19 trong danh sách những khu phố "thú vị" nhất thế giới vào năm 2022.

Khu phố Little India đầy màu sắc (Ảnh: Chee Boon Pin)

Đặc biệt, từ đây đến tháng 12, khu phố Little India sẽ ngập tràn ánh sáng rực rỡ để chào đón Lễ hội Ánh sáng Deepavali. Đây là sự kiện tôn giáo quan trọng nhất của người Hindu để tôn vinh chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Trong dịp này, du khách không nên bỏ qua cơ hội tham gia chuỗi hoạt động lễ hội sôi nổi tại khu phố, từ những gian hàng đầy màu sắc và tiết mục trình diễn âm nhạc, đến chiêm ngưỡng các nghệ sĩ địa phương vẽ hình xăm henna…



Nghe thú vị quá phải không, vậy còn chần chờ gì nữa, hãy chuẩn bị sẵn vé máy bay để đến thăm khu phố Little India ngay và luôn. Ngoài ra, dưới đây là loạt gợi ý hay ho để bạn sắp xếp kế hoạch cho chuyến đi sắp tới nhé.

Khám phá Thandapani Co. - thiên đường gia vị cho "tín đồ" ẩm thực

Với những người yêu thích sự độc đáo của các loại gia vị Ấn Độ, Thandapani Co. giống như một thiên đường ẩm thực vậy. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy vô vàn các loại gia vị từ nghệ, hạt nhục đậu khấu đến sadhakuppai (một loại hạt thì là)... hay các loại hỗn hợp gia vị, thảo mộc hiếm.

Tọa lạc trên đường Dunlop Street, cửa hàng được thành lập bởi Sanmugam, một người nhập cư gốc Ấn từ những năm 1960. Hiện nay, cửa hàng đang được quản lý bởi hậu duệ đời thứ hai của gia đình Sanmugam, và vẫn luôn gìn giữ truyền thống của thế hệ trước, tiếp tục cung cấp các loại gia vị chất lượng cho khu phố và trên cả nước.

Du khách có thể tìm thấy gia vị đặc trưng trong các món ăn nổi tiếng của khu vực Nam Á tại cửa hàng (Ảnh: HappyCat Walk)

Địa chỉ: 124 Dunlop St, Singapore 209443

Giờ mở cửa: 10:00 - 21:30 (Thứ hai - Chủ nhật)

The Theater Practice - Cái nôi nghệ thuật tại Little India

Nằm trên phố Waterloo, The Theater Practice, cơ sở sân khấu song ngữ chuyên nghiệp và lâu đời nhất ở Singapore, luôn nổi bật và thu hút người đi đường với tông màu trắng và xanh. Trong 58 năm qua, những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc được trình diễn tại The Theater Practice đã góp phần không nhỏ vào sự phong phú và độc đáo của nền văn hóa di sản Singapore. Cho đến nay, nhà hát đã hợp tác cùng các nghệ sĩ trong nước lẫn quốc tế, trình diễn hơn 350 tác phẩm nhạc kịch kinh điển.

Các tác phẩm nghệ thuật tại The Theater Practice đều được giới phê bình đánh giá cao (Ảnh: practice.org.sg)

Địa chỉ: 54 Waterloo St, Singapore 187953

Giờ mở cửa: 09:00 - 18:30 (Thứ 2 - Thứ 6), 09:00 - 14:30 (Thứ 7), đóng cửa Chủ nhật.

Ăn uống thỏa thích cùng Banana Leaf Apolo

Một lựa chọn hoàn hảo để bắt đầu hành trình ẩm thực của bạn tại Little India chính là nhà hàng Banana Leaf Apolo. Được thành lập vào năm 1974 bởi S. Chellappan, Banana Leaf Apolo nổi tiếng với việc phục vụ các món ăn thuộc vùng Nam Ấn Độ trên lá chuối. Dùng bữa tại nhà hàng, thực khách được khuyến khích ăn trực tiếp bằng tay, vì phong cách thưởng thức ẩm thực này làm tăng cảm nhận, sự kết nối của thực khách đối với món ăn. Món nhất định phải thử ở đây chính là cà-ri đầu cá, với cá hồng tươi ngon được nấu trong hỗn hợp gia vị nhà làm. Ăn kèm món này là món cơm gà kiểu Ấn không chỉ mềm mà còn thơm phức mùi gia vị.

Ầm thực tại Singapore không chỉ đặc sắc về món ăn mà còn phong phú trong cách thưởng thức (Ảnh: thebananaleafapolo)

Địa chỉ: 8 Serangoon Road, #01-32 Little India Arcade, Singapore

Giờ mở cửa: 10:30 - 22:30 Thứ 2 - Chủ nhật

Thư thái uống cà phê, check-in tại Brunches Café

Nằm gần khu vực Farrer Park, Brunches Café là một quán cà phê mang phong cách cổ điển, với không gian được bày trí bằng các đồ nội thất xưa.

Quán cà phê có decor độc đáo với một chiếc xe Volkswagen màu trắng ngà (Ảnh: Brunches Café)

Quán cà phê này chuyên phục vụ các món ăn brunch ngon miệng, từ những chiếc bánh kếp mềm mại ăn kèm trái cây theo mùa, bơ tươi và xi-rô cây phong hương vị đậm đà. Bạn cũng không nên bỏ qua món Trứng Benedict - món ăn có sự kết hợp hài hoà giữa bánh mì, trứng chần, thịt xông khói phủ thêm nước sốt Hollandaise cùng chút hương vị lá Arugula…

Bữa brunch ngon miệng tại quán (Ảnh: Brunches Café)

Địa chỉ: 96 Đường Rangoon, Singapore 218381

Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00 (Thứ 2, Thứ 4 - Thứ 6), 10:00 - 22:00 (Thứ 7, Chủ nhật), đóng cửa thứ 3.

Thưởng thức Whiskey tại The Vagabond Club

Nằm bên trong The Vagabond Club, một khách sạn xa hoa được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Jacques Garcia lừng danh, The Whiskey Library & Jazz Club là một trong những quán bar sang trọng mà bạn nên ghé thăm khi đến Little India. Nơi đây có tới 1.000 loại whiskey quý hiếm và độc đáo để thưởng thức cùng các món ăn thượng hạng như BBQ Roast Duck (Vịt quay sốt BBQ) hay Crispy Sichuan Chicken (Gà chiên giòn Tứ Xuyên). Nếu ghé quán, bạn nên tận hưởng một ly old fashioned cùng cigar, hoặc thưởng thức các loại whisky Scotch kinh điển trong lúc thả mình vào các giai điệu jazz sâu lắng.

Sắc đỏ nhung rực rỡ của bàn ghế và quầy bar (Ảnh: Timeout.com)

Địa chỉ: 39 Syed Alwi Road, Singapore

Giờ mở cửa: 17:30 - 00:00 (Thứ 3 - Chủ nhật), đóng cửa thứ 2.

Khu phố Little India là điểm đến lý tưởng cho những tâm hồn yêu thích khám phá nền văn hóa đa sắc màu của Singapore. Và rồi dù muốn hay không, bạn sẽ thấy mình mỉm cười tận hưởng bầu không khí sầm uất và thái độ tiếp đón nồng nhiệt của con người nơi đây. Nên sớm chọn một ngày tiết trời trong trẻo để hòa mình ngay vào những địa điểm du lịch "gây sốt" trong cộng đồng đam mê "dịch chuyển" này nhé!