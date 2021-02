Bỏ túi list những điểm đến nội địa tuyệt vời để bạn du xuân cùng gia đình

Nhân dịp đầu xuân năm mới, thấu hiểu được nhu cầu du xuân của mọi người nhưng cũng muốn du lịch tiết kiệm, Vietnam Airlines triển khai chương trình khuyến mãi giảm giá vé nội địa cực shock từ ngày 19/2 - 28/2/2021. Bạn chỉ cần trả từ 88.000đồng/ 1 chiều cho tất cả các hành trình nội địa trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Vietnam Airlines mong muốn được hỗ trợ tất cả khách hàng trong tình hình khó khăn chung này, cũng như luôn đảm bảo an toàn tốt nhất với đầy đủ quy trình phòng chống dịch. Hi vọng với chương trình khuyến mãi này, bạn và cả gia đình sẽ có một chuyến du xuân thật nhiều niềm vui và an toàn. Click ngay tại đây để biết thêm về chương trình khuyến mãi "Đồng giá nội địa 88.000 đồng" của Vietnam Airlines nhé!

* Vietnam Airlines cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của hành khách