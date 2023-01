Bộ tranh 12 tháng “Cát Tường An Khang” chạm cảm xúc người xem

Hãy cùng cảm nhận bộ tranh đầy ý nghĩa từ thương hiệu Tường An dành cho mọi gia đình Việt Nam Tết này bạn nhé!



Bộ tranh "12 Tháng Cát Tường An Khang" là nguồn năng lượng tích cực để bắt đầu một năm mới rực rỡ và hạnh phúc

Tháng 1 - "KHỞI" nguồn năng lượng tích cực để cùng đón chào một năm mới an vui, hạnh phúc.

Tháng 2 - "YÊU" những khoảnh khắc bình yên ta đi bên nhau trong mùa xuân ngập nắng.

Tháng 3 - "PHÚC" là bình yên bên gian bếp nhỏ có tiếng cười giòn giã của các con.

Tháng 4 - "TRỌN" yêu thương trong khoảnh khắc cả gia đình bên nhau những ngày nghỉ lễ.

Tháng 5 - "THƯƠNG" mẹ nhất luôn vì gia đình mà nấu bằng cả trái tim mình.

Tháng 6 - "DƯỠNG" – Hạnh phúc là nhìn con yêu khôn lớn mỗi ngày.

Tháng 7 - "TIẾP SỨC" những món ngon của mẹ để con vượt qua mọi thử thách.

Tháng 8 - "YÊN" là cả gia đình mình đi bên nhau trong mùa thu ngập nắng.

Tháng 9 - "ĐOÀN VIÊN" là khoảnh khắc cả nhà mình quây quần bên nhau dưới ánh trăng rằm.

Tháng 10 - "HIỂU" để yêu thương, biến những điều bình thường thành niềm vui, hạnh phúc

Tháng 11 - "BIẾT ƠN" những khoảnh khắc thân thương đã nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ.

Tháng 12 - "THĂNG HOA" phút giây sum vầy, cùng hát ca cảm ơn một năm đã qua để chào đón một năm mới rực rỡ.

Tường An Tết:

Tường An là công ty với các sản phẩm tự hào được công nhận là Thương hiệu Quốc gia, đã và đang phục vụ người tiêu dùng Việt Nam suốt 45 năm qua. Mỗi sản phẩm ra đời luôn xuất phát từ sự thấu hiểu hương vị Việt và lấy sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm. Tường An luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sử dụng và được công nhận từ các cơ quan chức năng bằng chính sự trân trọng, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

