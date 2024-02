Bộ sưu tập trang sức xinh đón lộc xuân đây rồi!

Bí quyết chọn lựa trang sức cho khởi đầu năm mới như ý

Tất bật sắm sửa, trang trí nhà cửa đón Tết, chị em cũng đừng quên chăm chút và tự thưởng cho bản thân, sau một năm đầy nỗ lực và cố gắng để vững vàng bước sang năm mới tràn đầy hứa hẹn.

Một khởi đầu mới tuyệt vời của phái nữ không thể thiếu những món trang sức lấp lánh, tô điểm cho vẻ đẹp rạng rỡ, nữ tính. Không chỉ dừng lại với ý nghĩa của một món phụ kiện thông thường, góp phần làm đẹp thêm bộ outfit dạo phố, chúc Tết hay du xuân của chị em, trang sức cao cấp còn mang ý nghĩa phong thủy, giúp thu hút sự may mắn, sung túc và thịnh vượng trong năm mới.

Trang sức cao cấp vừa góp phần làm đẹp vừa mang ý nghĩa phong thủy, giúp phái nữ thu hút sự may mắn, sung túc và thịnh vượng trong năm mới. Ảnh: PNJ

Khi chọn trang sức ngày Tết, nàng cần hết sức tinh tế để vừa xuất hiện một cách thật "slay" nhưng vẫn mang nét văn hóa truyền thống, ẩn giấu "huyền cơ" là những lời chúc như ý trong năm mới.

Tiêu chí đầu tiên chính là mua hàng chuẩn - chỉnh từ những thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tiêu chí thứ hai chính mà sử dụng các món trang sức vàng mang ngụ ý tốt đẹp. Đây là một "tín hiệu tích cực" mà bạn truyền đến vũ trụ và sẽ thu hút những năng lượng tích cực đến với mình trong năm mới.

Tiêu chí tiếp theo chính là lựa chọn các trang sức vàng có thiết kế tinh tế, vừa có tính ứng dụng hàng ngày vừa có giá trị tích trữ và truyền đời lại cho thế hệ sau.

BST trang sức Kim Bảo Như Ý của PNJ cùng phái đẹp khởi đầu năm mới vạn sự hanh thông

Giữ vững truyền thống hàng năm, Tết Giáp Thìn 2024, PNJ ra mắt bộ sưu tập trang sức Kim Bảo Như Ý. Với biểu tượng trang sức độc quyền, Kim Bảo Như Ý không chỉ giúp tô điểm cho diện mạo phái nữ trong dịp lễ quan trọng nhất năm, mà còn mang ý nghĩa tài lộc, sung túc, cầu mong năm mới may mắn, an khang.

BST là sự kết hợp từ 4 biểu tượng may mắn đại diện cho những mong cầu về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe bình an và tình duyên dịp đầu năm mới: mặt gậy như ý (thể hiện những điều tốt lành, thuận theo mong muốn), cỏ 4 lá (tượng trưng cho sự may mắn), đồng tiền (ngụ ý cho sự vẹn tròn, tài lộc, phú quý) và trái tim (gợi nhắc về tình yêu vĩnh cửu).

Bộ trang sức chủ đề Bình an xoay quanh biểu tượng chủ đạo độc nhất được kết hợp cách điệu giữa các biểu tượng mặt gậy như ý với hình ảnh cỏ 4 lá trong BST trang sức Kim Bảo Như Ý. Ảnh: PNJ

Nổi bật trong đó là bộ hạt charm 12 con giáp kết hợp biểu tượng Kim Bảo Như Ý bằng vàng 18K được chạm khắc tinh xảo. Những trang sức khác như nhẫn, dây chuyền, bông tai, lắc tay... cũng mang thiết kế hiện đại, sáng tạo, xoay quanh biểu tượng Kim Bảo Như Ý và chia theo chủ đề như Tài Lộc, Công Danh, Bình An, Tình Duyên… vừa thích hợp diện trong dịp Tết vừa phù hợp để làm trang sức đi làm hàng ngày hay tích lũy tài sản.

Bộ hạt charm 12 con giáp kết hợp biểu tượng Kim Bảo Như Ý bằng vàng 18K được chạm khắc tinh xảo rất thích hợp "lên đồ" trong dịp Tết năm nay. Ảnh: PNJ

Thời khắc năm mới gõ cửa đang đến rất gần, các chị em đừng quên sắm sửa cho mình trang sức Kim Bảo Như Ý để vừa may mắn, rạng ngời, chiếm "spotlight" trong mọi khoảnh khắc vừa tạo động lực cho năm mới thêm quyết tâm, nỗ lực để đạt được nhiều thành công tuyệt vời hơn nữa.

Các cửa hàng PNJ sẽ mở cửa hoạt động đến tận ngày 08/02 tức 29 Tết để phục vụ các chị em. Riêng PNJ Online, khách hàng đặt và thanh toán bình thường xuyên Tết. Quý khách hàng có thể xem chi tiết thông tin hình ảnh BST Kim Bảo Như Ý, đặt hàng trực tiếp tại website PNJ và nhận hàng theo khung thời gian chi tiết tại đây