Bộ phim viral trở lại sau cái chết của Lee Sun Kyun, nhiều lời thoại như cứa vào lòng người hâm mộ

Ngày 29/12, lễ đưa tiễn nam tài tử Lee Sun Kyun chính thức diễn ra, chỉ mời họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp tham gia. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ gửi lời tiễn đưa nam diễn viên, chia sẻ lại những dự án ấn tượng của anh.

Lee Sun Kyun nổi danh toàn cầu sau vai người chồng giàu có trong Ký sinh trùng, tác phẩm đoạt giải Oscar năm 2020. Tuy nhiên, nhiều khán giả châu Á lại đặc biệt ấn tượng với nhân vật "ông chú" Park Dong Hoon trong My Mister (2018), cho rằng đây là vai diễn Lee Sun Kyun đóng một cách tự nhiên nhất. Những ngày qua, hàng loạt câu thoại cảm động trong phim được đông đảo netizen chia sẻ viral trên mạng.

Lee Sun Kyun và IU trong My Mister.

Theo Etimes, một trong những cảnh phim được chia sẻ nhiều nhất là phân đoạn Park Dong Hoon cố gắng kìm nước mắt: "Mọi chuyện không to tát đâu, không vấn đề gì đâu. Chưa từng có ai nói với tôi như thế. Vì vậy, tôi tự nói điều đó với bản thân mình". Một người dùng Twitter bình luận: "Cảnh phim này giúp tôi vượt qua rất nhiều thời điểm khó khăn. Cảm ơn vì những vai diễn của Lee Sun Kyun, một diễn viên tuyệt vời".



Một phân đoạn khác trong phim được nhiều khán giả nhớ đến là cảnh Park Dong Hoon nói với nhân vật của IU hãy bảo trọng. Đáp lại, nữ diễn viên nói với anh: "Tôi ôm chú có được không, một lần thôi?". Trên mạng xã hội, hàng loạt netizen tràn vào phần bình luận và gửi tới nam diễn viên quá cố những "cái ôm" cuối cùng.

Một số bình luận của khán giả: - Đúng vậy, rất nhiều người muốn ôm chú ngay lúc này! - Bộ phim mà tôi nâng niu như báu vật, như một que diêm vĩnh cửu giữa trời đông rét mướt, thế mà giờ lại chẳng dám quẹt lên nhìn ánh sáng ấm áp đó một lần nữa. - Với mình, đây là bộ phim truyền hình hay nhất trong những năm gần đây. Một kiệt tác về kịch bản, diễn xuất, nghệ thuật phim ảnh. Mình vẫn thường coi đi coi lại bộ phim này khi thấy buồn chán hay khi đang gặp khó khăn. Nó thực sự là chỗ dựa tinh thần của mình trong những năm qua. Nghĩ tới Lee Sun Kyun những ngày cuối đời, chắc anh cũng tuyệt vọng bế tắc như Park Dong Hoon, nhưng anh đã không may mắn như vậy. - Thấy lại khóc, từ giờ chỉ có thể còn nghe giọng nói ấm áp của chú qua những thước phim cũ mà thôi. - Từ giờ, mỗi khi xem lại My Mister sẽ không còn cảm giác như trước nữa mà chỉ thấy sống mũi cay cay, xót xa vô cùng!

Kịch bản My Mister kể về cuộc hành trình lấy lại niềm tin cuộc sống của Lee Ji An (IU đóng) sau khi gặp gỡ ba anh em nhà Park, trong đó có Park Dong Hoon (Lee Sun Kyun) - một kiến trúc sư nhiệt huyết và luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Bộ phim xoáy sâu vào những nỗi đau của con người nơi phố thị, khi đằng sau sự hào nhoáng là những mảnh đời đang chật vật để sinh tồn với chi phí đắt đỏ mỗi ngày. Bộ phim từng gây sốt tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á nhờ nội dung cảm động, mang tính chữa lành.