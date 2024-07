Bộ phim mới chiếu 1 ngày đã kiếm 810 tỷ, kỹ xảo được khen đáng giá từng xu

Bộ phim Twisters đang là tác phẩm gây bão tại phòng vé Bắc Mỹ khi mới ra ngày 19/7. Theo Variety, dự án của đạo diễn gốc Hàn Quốc Lee Isaac Chung đã thu về hơn 32 triệu USD (khoảng 810 tỷ đồng) trong ngày đầu ra mắt. Dựa trên tốc độ bán vé như hiện tại, phim nhiều khả năng vượt mốc 75 triệu USD dịp cuối tuần này, đánh bại Despicable Me 4 (74 triệu USD) để trở thành tác phẩm có thành tích mở màn tốt thứ 4 trong năm. Các tác phẩm xếp phía trên lần lượt là Inside Out 2 (154 triệu USD), Dune: Part Two (82 triệu USD) và Godzilla x Kong: The New Empire (80 triệu USD).

Twisters đang là tác phẩm gây bất ngờ tại phòng vé Bắc Mỹ.

Thành tích này vượt xa dự đoán của giới chuyên môn. Với ngân sách 200 triệu USD, Twisters hứa hẹn có khả năng sinh lời nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng này tại phòng vé trong tuần tới. Tuy nhiên, tác phẩm sẽ phải đối mặt với bom tấn siêu anh hùng Deadpool & Wolverine ra mắt vào dịp cuối tuần sau.

Kịch bản Twisters được xem là phần ngoại truyện của bản phim cùng tên từng ra mắt năm 1996. Câu chuyện lần này theo chân nhà nghiên cứu thời tiết Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones đóng). Một ngày, cô quyết định chuyển từ New York về quê nhà Oklahoma để thử nghiệm hệ thống theo dõi bão. Tại đây, Kate quen Tyler Owens (Glen Powell), một chàng trai nổi tiếng trên mạng xã hội với những video săn bão và lốc xoáy. Cùng nhau, hai người phát hiện một cơn bão lớn sắp kéo đến và cùng tìm cách hạn chế tai họa.

Khi mới ra mắt, Twisters chịu nhiều nghi ngại từ khán giả vì đề tài phim thảm họa tự nhiên đã không còn được khán giả ưa chuộng. Tác phẩm ghi điểm nhớ phần kỹ xảo chân thực, được đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng. Ekip đã dành nhiều thời gian nghiên cứu các cơn bão, lốc xoáy có thật ở vùng Oklahoma để có cái nhìn chi tiết về hiện tượng thiên nhiên này. Đạo diễn Lee Isaac Chung đã áp dụng những kiến thức khoa học này để tái tạo những hiệu ứng hình ảnh chân thực thay vì lạm dụng công nghệ CGI.

Nhiều trang điện ảnh quốc tế còn khen ngợi Twisters là một trong những dự án có phần hình ảnh xuất sắc nhất năm. Tác phẩm cũng được dự đoán là một trong những ứng viên cho hạng mục kỹ xảo tại giải thưởng Oscar sắp tới.

Bên cạnh đó, màn thể hiện tròn trịa của dàn diễn viên, đặc biệt là nam chính Glen Powell được xem là một điểm sáng khác trong phim. Nam thần 35 tuổi này đang là gương mặt đang lên của Hollywood. Trong những năm gần đây, anh liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý như Top Gun: Maverick, Anyone But You, Hit Man...