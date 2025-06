Trong bối cảnh hàng loạt bom tấn truyền hình Hàn Quốc đầu năm 2025 đều chật vật trong cuộc chiến rating, thì một cái tên tưởng chừng không ai ngờ tới lại vươn lên dẫn đầu tuyệt đối suốt 18 tuần liên tiếp: For Eagle Brothers.

Poster phim For Eagle Brothers

Phim chính thức lên sóng trên đài KBS2 từ đầu tháng 2/2025, và ngay từ tập đầu tiên đã ghi nhận mức rating mở màn lên đến 15,5%, con số được đánh giá là cực hiếm trong thị trường phim truyền hình hiện nay, khi cơn khủng hoảng rating kéo dài nhiều tháng liền. Theo thống kê từ Nielsen Korea, suốt 18 tuần phát sóng liên tục cho đến nay, For Eagle Brothers luôn duy trì mức rating dao động quanh 20%, thậm chí có tập chạm mốc 21,5%, bỏ xa mọi đối thủ trong cùng khung giờ.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa một bộ phim nào trong năm 2025 có thể vượt qua được thành tích ổn định và bền bỉ này. Kể cả Cung Điện Ma Ám, dự án cổ trang, viễn tưởng từng gây sốt với khâu sản xuất hoành tráng cũng chỉ dao động quanh mức 9 - 11%. Hay Trái Tim Chôn Vùi của đài SBS dù được quảng bá rầm rộ với dàn sao tên tuổi và kịch bản được nhào nặn bởi biên kịch nổi tiếng, cũng chỉ chạm đỉnh ở mức khoảng 12%.

For Eagle Brothers thành công giữ thế độc tôn gần nửa năm qua

Dù không được đầu tư hoành tráng như các dự án giờ vàng của SBS, tvN, JTBC,... For Eagle Brothers vẫn thu hút lượng khán giả nội địa cực lớn, một phần nhờ lợi thế phát sóng cuối tuần, nhưng quan trọng hơn cả là ở chất lượng nội dung. Đặc biệt, lý do lớn nhất tạo nên sức hút không thể cưỡng lại của phim nằm ở nhân vật nữ chính Ma Gwang Sook, do Uhm Ji Won thủ vai. Trong phim, Gwang Sook là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, phải một mình gồng gánh gia đình chồng sau biến cố lớn. Không phải mẫu nữ chính xinh đẹp kiểu mẫu hay giàu nghị lực phi thực tế, Gwang Sook gần gũi, chân thật, có phần cay nghiệt nhưng cực kỳ đời thường. Cũng nhờ thế mà cô dễ dàng chinh phục đối tượng khán giả chủ lực là các bà nội trợ Hàn Quốc. Uhm Ji Won đã có một màn hóa thân khiến người xem tê tái, từng câu thoại, ánh mắt đều mang cảm xúc thật đến mức như thể không còn đang xem phim, mà đang nhìn vào cuộc đời của một con người hiện hữu ngoài đời.

Nữ chính có màn nhập vai xuất sắc

Ngoài nữ chính, phim cũng ghi điểm nhờ cách xây dựng tuyến nhân vật phụ rõ nét, các mối quan hệ gia đình, xã hội được xử lý khéo léo, không bị sa đà vào motif drama cũ kỹ nhưng vẫn đầy kịch tính và lôi cuốn. Những mâu thuẫn trong phim không đến từ các tình huống giật gân mà xuất phát từ chính đời sống thường nhật: con dâu - mẹ chồng, anh em bất hòa, chia rẽ lợi ích, tình thân đối đầu danh vọng… Mỗi tập phim đều như một mảnh ghép trong bức tranh gia đình phức tạp mà chân thực, khiến người xem không dứt. Một bộ phim gia đình đơn thuần, không quá ồn ào, không PR rầm rộ, không nổi tiếng ở thị trường quốc tế nhưng lại được khán giả nội địa cực kỳ ưu ái.

Nguồn ảnh: KBS