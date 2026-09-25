Bộ phim khiến Song Hye Kyo không dám ra đường

Bộ phim nào khiến Song Hye Kyo đích thân thừa nhận về sự ấn tượng của mình?

Song Hye Kyo là một trong những biểu tượng nhan sắc bất hủ của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim nổi tiếng trong suốt sự nghiệp. Một trong những tác phẩm đáng nhớ nhất của cô chắc chắn phải kể đến Gió Đông Năm Ấy (That Winter, the Wind Blows), nơi nữ diễn viên đóng cặp cùng Jo In Sung.

Song Hye Kyo đẹp nao lòng trong Gió Đông Năm Ấy.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc, một trong những lý do khiến Gió Đông Năm Ấy còn khiến khán giả nhớ mãi đó là nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của Song Hye Kyo. Trong phim, cô vào vai Oh Young, một cô gái khiếm thị sinh ra trong gia đình giàu có nhưng phải sống cô độc và mang nhiều tổn thương.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, những hình ảnh của Song Hye Kyo trong Gió Đông Năm Ấy bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội. Sau hơn một thập kỷ, tạo hình của nữ diễn viên trong tác phẩm vẫn khiến nhiều khán giả xuýt xoa. Thậm chí, cư dân mạng còn hài hước nói rằng "cứ khi trời trở lạnh là phải lôi Song Hye Kyo trong Gió Đông Năm Ấy ra ngắm một lần mới chuẩn bài".

Những khung hình cận mặt giúp nữ minh tinh phô diễn trọn vẹn nhan sắc của mình.

Sau khi bộ phim lên sóng, vẻ ngoài của Song Hye Kyo nhận được rất nhiều lời khen. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ minh tinh đã có chia sẻ thú vị về điều này:

"Thực ra tất cả là nhờ ánh sáng thôi. Nếu gặp tôi ngoài đời, có lẽ mọi người sẽ không nghĩ như vậy đâu. Tôi lên hình rất đẹp, đến mức chính tôi đôi khi còn nghĩ rằng có lẽ mình không nên ra ngoài, kẻo lại làm mọi người vỡ mộng.

Tôi thường xuyên đến bác sĩ da liễu và chăm sóc da. Trước đây tôi không quá bận tâm đến những chuyện này, nhưng giờ thì tự nhiên lại chú ý nhiều hơn vì mình đã lớn tuổi hơn rồi. Bây giờ mọi thứ đều thể hiện rõ ra cả.

Song Hye Kyo nói rằng mình đẹp đến vậy là nhờ xử lý ánh sáng, nhưng sự thật thì từ lâu nhan sắc của cô đã được vô số khán giả công nhận.

Trong phim có rất nhiều cảnh quay cận mặt tôi, và tôi rất biết ơn những lời khen mà mọi người dành cho mình. Vì tôi vào vai một người khiếm thị nên tôi phải thể hiện cảm xúc thông qua những biểu cảm trên gương mặt. Nhờ những cảnh quay cận, ánh mắt bất an cũng như những thay đổi trong biểu cảm của tôi đã được ghi lại rất rõ".

Tất nhiên, những lời nói trên phần nhiều cho thấy sự khiêm tốn của Song Hye Kyo. Nhan sắc của nữ diễn viên từ lâu đã nhận được sự công nhận từ đông đảo khán giả cả trong lẫn ngoài Hàn Quốc. Sau nhiều năm hoạt động, cô vẫn duy trì vị thế của một trong những minh tinh hàng đầu làng giải trí xứ Kim Chi.

Gió Đông Năm Ấy là một trong những tác phẩm hay nhất sự nghiệp của Song Hye Kyo.

Đến nay, cô vẫn là minh tinh hạng A của làng giải trí Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung.

Nói thêm về sự nghiệp của Song Hye Kyo thời gian gần đây, giai đoạn 2022-2023, cô tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ với The Glory, hóa thân thành Moon Dong Eun, người phụ nữ dành nhiều năm chuẩn bị kế hoạch trả thù những kẻ từng bạo lực học đường với mình.

Hồi năm 2025, Song Hye Kyo xuất hiện với tư cách khách mời trong Genie, Make a Wish của Suzy và Kim Woo Bin với vai Jinniya. Dù thời lượng không nhiều, sự hiện diện của cô vẫn thu hút nhiều sự chú ý. Cùng năm, nữ diễn viên tái xuất màn ảnh rộng với Dark Nuns. Sắp tới, mỹ nhân sinh năm 1981 sẽ tiếp tục gặp lại khán giả trong dự án Tantara, quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý gồm Gong Yoo, Seolhyun, Cha Seung Won và Lee Ha Nee.

Nguồn: Soompi