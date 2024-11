Mới đây, Nielsen đã xướng tên Moana là bộ phim được stream nhiều nhất trong vòng 5 năm qua trên tất cả nền tảng phát trực tuyến. Theo số liệu được đưa ra, siêu phẩm hoạt hình đã ghi nhận 80 tỷ phút xem, tương đương 748 triệu view, kể từ khi Disney+ được trình làng tới khán giả toàn cầu vào năm 2019. Điều này đồng nghĩa với việc, nhưng thương hiệu điện ảnh ăn khách như MCU hay Star Wars của nhà Chuột cũng không thể đọ lại nàng công chúa quả cảm Moana.

Moana là bộ phim được xem nhiều nhất 5 năm trở lại đây trên mọi nền tảng trực tuyến

Giải mã cho sức hút không tưởng của Moana, thành công vang dội này đạt được phần lớn tới từ tình yêu của khán giả nhí đối với bộ phim. Theo một công thức chung, Moana là nàng công chúa thời đại mới, đại diện cho những tố chất của một người trẻ tuổi: tự tin, chủ động, sẵn sàng “lăn xả” hết mình và thực hiện ước mơ. Vì thế, cô được coi như một tấm gương sáng để không chỉ trẻ em noi theo mà thế hệ trưởng thành cũng có thể nhìn vào và tìm thấy bản thân trong đó. Ngoài ra, Disney phải mất 3 năm mới “thả xích” Moana, nghĩa là người hâm mộ cũng phải mất 3 năm hóng mỏi cổ mới được ngắm nhìn nàng công chúa tiếp theo sau Brave (2009), Tangled (2011) và Frozen (2013). Điều này phần nào cũng thu hút sự tò mò và niềm hy vọng của số đông khán giả.

Moana là cô công chúa thời đại mới với đầy đủ phẩm chất của một người trẻ

Nhà Chuột đã làm thoả mãn thị giác người xem khi đem lại một bữa tiệc màu nhiệm vô cùng sống động. Những thước phim mở ra một không gian rộng lớn ngập tràn sắc xanh ngọc của đại dương, rừng xanh đại ngàn mướt mắt, ánh nắng vàng dịu lấp lánh cùng loạt tạo vật huyền bí mang tới những mảng màu độc đáo cho tác phẩm. Phần âm nhạc mang phong vị của nền văn hoá cùng Polynesia, vừa dạt dào những thanh âm đặc trưng của vùng biển cả mà cũng phảng phất chút ngọt ngào của tình yêu, giúp hành trình của Moana chạm tới trái tim khán giả. Loạt bài hát như Where You Are, How Far I’ll Go, We Know The Way… đều đạt trăm triệu mắt xem trên Youtube, đặc biệt MV You’re Welcome hiện chạm ngưỡng 1.6 tỷ view, con số vô cùng ấn tượng đối với 1 OST phim hoạt hình.

Sức hút của Moana không chỉ nằm ở cốt truyện gần gũi mà còn nằm ở phần hình ảnh sinh động và âm thanh cực kỳ bắt tai

Moana (Auli‘i Cravalho) là cô con gái duy nhất của tộc trưởng làng Motanui. Cô sẽ kế vị cha mình để lèo lái và chăm sóc cuộc sống sinh hoạt cho người dân trên một hòn đảo biệt lập giữa đại hải bao la. Được lớn lên và nuôi dưỡng qua những điệu nhảy truyền thống và bóng cây dừa, Moana vẫn luôn khao khát được vươn mình ra khơi tìm lại linh hồn bị đánh cắp của quê hương theo như câu chuyện cổ của bà nội cô. Với tâm hồn đam mê mạo hiểm, cô buộc phải giải cứu vị á thần Maui (Dwayne Johnson) và thuyết phục anh sát cánh cùng mình.

Maui trở thành người hướng dẫn, người bảo vệ và người thầy của Moana, giúp cô học cách trở thành một nhà thám hiểm dương giống như tổ tiên. Cùng nhau, họ đối mặt với những sinh vật biển nguy hiểm, khám phá những thế giới ẩn sâu dưới biển cả và tìm hiểu về các nền văn hóa cổ xưa. Trong suốt hành trình, Moana cũng dần khám phá và hiểu rõ hơn về chính mình.

Phần đầu của loạt phim nhà Disney đã đạt mức doanh thu ấn tượng

Dù không bùng nổ như người “chị em” Frozen trước đó, Moana vẫn được xem là một hiện tượng văn hoá. Dự án nhà Disney có tổng doanh thu khoảng 645 triệu USD, trong đó thị trường nội địa chiếm 220 triệu USD tiền bán vé, 425 triệu USD còn lại thuộc về thị trường quốc tế.

Ngày 27/11 tới đây, phần 2 của Moana sẽ chính thức đổ bộ các rạp chiếu trên toàn cầu, hứa hẹn sẽ chiêu đãi tới khán giả một bom tấn đầy mãn nhãn khác. Được biết, lượng đặt vé sớm của Moana 2 đã xô đổ kỷ lục của năm nay đối với thể loại phim hoạt hình, xếp sau Deadpool & Wolverine, Wicked và Dune: 2. Với tình hình hiện tại, Moana 2 được dự đoán sẽ cho siêu phẩm Inside Out 2 hít khói trên mặt trận bán vé, thậm chí làm lu mờ hoàn toàn đối thủ của mình.