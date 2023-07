Bố mẹ cùng con ra Hà Nội đu idol, có fan lớp 8 chi 10 triệu từ tiền tiết kiệm đi xem BLACKPINK

Còn gần 3 tuần nữa mới chính thức diễn ra nhưng concert Born Pink của BLACKPINK vẫn đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Trên mạng có nhiều thảo thuận xoay quanh đủ mọi chủ đề từ chuyện săn vé, pass vé, kêu gọi donate tổ chức sự kiện đón thần tượng, đến những tâm sự của hội đu idol.

Với những fan nhỏ tuổi, còn đang chưa có kinh tế riêng và sống cùng bố mẹ, thì việc dành thời gian và tiền bạc cho thần tượng còn chủ đề thu hút sự quan tâm hơn nữa.

Có một thực tế không thể phủ nhận, các bố mẹ trẻ ngày càng thoải mái, không ngại ủng hộ sở thích của con. Có thể không cầm lightstick hay hát Typa Girl cùng với con nhưng họ vẫn ủng hộ con đu idol bằng những cách khác nhau.

Được bố mẹ “hộ tống” đi đu idol xem như cả nhà đi nghỉ hè

Đây chính là câu chuyện của N.A (12 tuổi), cô bạn đến từ Nghệ An. Khi biết thần tượng của con sẽ về Việt Nam biểu diễn, bố mẹ N.A nhanh chóng quyết định sẽ cùng con ra Hà Nội trong thời gian diễn ra concert và xem đây như một chuyến nghỉ hè của gia đình.

Tuy nhiên vì thấy không phù hợp nên bố mẹ N.A sẽ không vào SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) mà cho phép con gái tìm bạn bè lớn tuổi hơn để đi cùng lúc soát vé. “Mình tìm đi cùng trên 18 tuổi và giới tính nữ và đã tìm được. Bố mẹ biết mình thích BLACKPINK từ lâu rồi và hiếm lắm nhóm mới về Việt Nam nên cũng tạo điều kiện cho mình tham gia. Việc đi concert với người mới quen cũng là một lý do mà bố mẹ ra Hà Nội với mình đợt này” - N.A nói.

Về chi phí đi concert, N.A được bố mẹ lo toàn bộ, khoảng gần 10 triệu: “Bố mẹ cho mình mua vé Cat 1 6,8 triệu đồng. Nhưng vì mình chưa có nhiều kinh nghiệm đặt vé nên nhờ một bên camp vé giúp, tiền công 900k, tổng cộng 7,7 triệu đồng. Lightstick thì mình đã mua từ lâu rồi, bây giờ chỉ cần thay pin mới là được nên tính thêm ăn uống đi lại thì có lẽ khoảng gần 10 triệu đồng” .

Không chắc chắn như N.A nhưng W.B (13 tuổi, Nghệ An) cũng nhận được lời hẹn nếu ngày diễn ra concert mà rảnh thì sẽ có bố đi cùng. Tuy nhiên vì bố không chắc chắn và nếu bố đi thì cũng chưa chắc có vé nên cô bạn đã đăng bài tìm người đi cùng trong các nhóm đi xem concert với điều kiện là nữ, trên 18 tuổi. Bố mẹ W.B cũng biết con gái có phương án dự phòng này và không có ý kiến gì. Để bố mẹ yên tâm, ngay từ đầu cô bạn cũng tìm người ở cùng quê, vừa tiện di chuyển, vừa bố mẹ có thể kiểm tra các thông tin.

Số tiền đi đu idol của W.B cũng được bố mẹ hỗ trợ: “Đợt này mình dự tính chi phí khoảng hơn 4 triệu đồng. Vì mình đi xe ô tô từ Nghệ An ra Hà Nội và ở nhà người thân nên cũng không quá tốn kém chuyện ăn ở. Số tiền này thì một phần là do mình tiết kiệm tiền tiêu vặt và phần còn lại là do bố mẹ cho”.

Tiết kiệm được 45 triệu, chi 10 triệu để đi xem concert

Không trực tiếp theo con đu idol nhưng bố mẹ L.K (13 tuổi, TP.HCM) hoàn toàn ủng hộ sở thích của con. Trước đây cô bạn đã nhiều lần rủ bố mẹ đi xem concert, lần này cũng không ngoại lệ nhưng mọi người đều bận nên L.K phải lên mạng tìm người đi xem cùng.

“Bố mẹ không phản đối gì việc này, thậm chí còn yên tâm hơn vì có người lớn đi cùng mình. Hiện tại mình đã tìm được một chị ở cùng quận, bố mẹ cũng biết và nắm hết các thông tin như số điện thoại, địa chỉ nhà,... của chị” - L.K cho biết.

Yêu cầu của L.K với người đi cùng của mình khá đơn giản, chỉ cần là nữ, ở TP.HCM, trên 18 tuổi và không ngại cho cô bạn đi theo cùng. Hai bên cũng không phải trao đổi các khoản phí nào, các khoản như vé máy bay hay vé concert là do mỗi người tự trả. Trong trường hợp không mua được vé hay không thể đi được thì chỉ cần báo lại với đối phương là được.

L.K không cần bố mẹ hỗ trợ tiền đi xem concert vì có tiết kiệm. Từ trước đến nay, hễ có tiền lì xì, tiền thưởng học sinh giỏi,... cô bạn đều cho vào tài khoản ngân hàng và tổng cộng được 45 triệu đồng.

Hiện tại L.K cũng đã lên kế hoạch rõ ràng cho chuyến đu idol lần này: “Mình dự tính vé máy bay khoảng 3 - 4 triệu, vé concert - 2 triệu, lightstick - 1 triệu. Mình ở nhà bạn nên tiền ở + ăn khoảng 1 triệu nữa. Nhìn chung, mình sẽ trích khoảng 10 triệu cho chuyến này”.

Bố mẹ nên làm gì khi con đi đu idol?

Có thể thấy nhiều phụ huynh ngày càng cởi mở hơn với con cái trong chuyện theo đuổi thần tượng. Dù không trẻ trung đến mức “quẩy” cùng con trên nền nhạc BLACKPINK thì họ cũng thoải mái hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho sở thích của con. Song song với đó, các phụ huynh cũng tìm nhiều cách khác nhau để bảo đảm an toàn cho con cái.

Điều đầu tiên dành cho bố mẹ là nên tìm hiểu nội dung, tệp khán giả, giới hạn độ tuổi,... của chương trình để biết chắc chắn đây có phải là nơi phù hợp với con mình hay không. Tất cả những thông tin này thường được BTC và đơn vị phát hành vé cập nhật đầy đủ trên website và các nền tảng MXH.

Điều thứ hai cần xem xét là cách ứng xử của con. Con có tính cách độc lập không? Con có thể hiện khả năng phán đoán và ra quyết định tốt để bảo vệ bản thân không? Từ đây bố mẹ có thể quyết định xem nên tin tưởng, để con tham gia concert hay không.

Điều thứ ba mà bố mẹ cần suy nghĩ là địa điểm diễn ra concert. Nếu một địa điểm nằm trong tầm kiểm soát thì bố mẹ sẽ dễ quản lý hơn là ở một thành phố khác. Và trong suốt sự kiện, bố mẹ nếu không đi cùng thì phải giữ liên lạc với con qua điện thoại để biết rõ mọi chuyện đang diễn ra.