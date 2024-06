Bỏ học đi họp đại hội cổ đông, ngồi đếm số toa tàu: Warren Buffett tiết lộ kinh nghiệm không giống ai để chọn ra những cổ phiếu 'siêu lợi nhuận'

Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng Warren Buffett đã thành công từ khi là một nhà đầu tư trẻ nhờ nghiên cứu danh sách cổ phiếu dài dằng dặc và lựa chọn những mã rẻ nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, ông đã phải nỗ lực rất nhiều để biết mình đang mua cổ phiếu của một doanh nghiệp như thế nào trước khi ra quyết định.

Tác giả Brett Gardner của "Buffett's Early Investments: A new investigation into the decades when Warren Buffett earned his best returns” (Tạm dịch: Những khoản đầu tư ban đầu của Buffett: Khám phá về những năm Warren Buffett mang về lợi nhuận cao nhất) đã chia sẻ trong cuốn sách này. Gardner chỉ ra vị tỷ phú đã kiên trì theo dõi thông tin của các doanh nghiệp.

Khi còn trẻ, Buffett trốn học để tham dự các cuộc họp cổ đông hoặc trả tiền cho người để họ đặt câu hỏi cho ông. Ông cũng di chuyển khắp nước Mỹ để gặp CEO của các doanh nghiệp, xem xét tình hình tài chính, thói quen và động lực của cá nhân họ.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2010, Alice Schroeder - người viết về tiểu sử của Buffett, cũng đề cập đến chiến lược của Buffett khi còn trẻ. Bà nói: “Ông ấy hành động như một nhà báo đi điều tra. Ông ấy đọc tài liệu hướng dẫn chọn cổ phiếu của Moody’s nhưng không chỉ dừng lại ở đó.”

Dưới đây là cách tiếp cận các cổ phiếu của Buffett:

Trước khi đầu tư vào Disney vào những năm 1996, Buffett đã đến gặp Walt Disney, người đã dẫn ông đi tham quan Disneyland và chia sẻ với ông về kế hoạch của công ty. Buffett cũng đi xem bộ phim bom tấn mới nhất của Disney khi đó tại một rạp phim ở New York, nhằm đánh giá giá trị dài hơn của doanh nghiệp này. Vị tỷ phú chia sẻ: “Tôi ở đó với một chiếc cặp vào lúc 2 giờ chiều, đi xem bộ phim Mary Poppins.”

Quay lại năm 1964, trước khi bỏ tiền vào American Express, Buffett đã đánh giá liệu vụ bê bối về dầu salad của công ty này có ảnh hưởng đến thương hiệu hay không. Schroeder từng viết trong cuốn “The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life” rằng Buffett đã đến các nhà hàng ở Omaha và tìm những nơi chấp nhận thanh toán bằng thẻ Amex và Séc Du lịch của cong ty này.

Ông cũng yêu cầu một nhà môi giới tìm hiểu sâu hơn về hoạt động kinh doanh, từ đó tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ về giao dịch viên, nhân viên văn phòng của Amex, các nhà hàng, khách sạn và chủ thẻ tín dụng. Sau đó, Buffett rất hài lòng khi biết rằng hoạt động kinh doanh của công ty thanh toán vẫn phát triển mạnh và khách hàng vẫn tin tưởng vào sản phẩm của họ.

Chia sẻ với Forbes, Buffett nói rằng ông đã “dành gần 1 tháng trời để đếm những toa xe bồn trong sân kho đường sắt ở thành phố Kansas” vào năm 1965. Khi đó, ông muốn tìm hiểu về Studebaker và đánh giá nhu cầu về STP - loại phụ gia của xăng được chở trong các phương tiện đó và bán bởi một trong những công ty con của Studebaker. Ông biết Studebaker đang tìm nguồn cung nguyên liệu chính cho STP ở đâu và cần bao nhiêu để sản xuất 1 lon như vậy. Việc đếm các toa tàu cho thấy hoạt động sản xuất STP đang tăng lên, thúc đẩy ông mua cổ phiếu của công ty này.

Một lần khác, khi còn là sinh viên mới tốt nghiệp, Buffett đi tàu từ thành phố New York đến Washington vào một buổi sáng thứ 7 năm 1951. Ông đến văn phòng của Geico nhưng cửa bị khoá. Buffett đập cửa mạnh đến để gặp một người duy nhất, đó là Lorimer Davidson, CEO tương lai của tập đoàn bảo hiểm này. Buffett đã đặt câu hỏi cho Davidson trong 4 giờ đồng hồ và sau đó ông tiếp tục đầu tư khoảng 2/3 số tiền mình có vào cổ phiếu này. Năm 1996, Berkshire đã thâu tóm Geico.

Vào giữa những năm 1950, Buffett cử một đối tác đi tìm kiếm cổ phiếu của hãng bảo hiểm National American Fire Insurance mà nhiều nông dân sống rải rác ở Omaha nắm giữ. Schroeder viết: “Ông ấy đi khắp cả tiểu bang trên chiếc Chevrolet màu đỏ trắng, có mặt ở các toà án và ngân hàng ở vùng nông thôn, hỏi xem ai đang sở hữu cổ phiếu của National American. Ông ấy ngồi trước hiên nhà, uống trà, ăn bánh với những cặp vợ chồng nông dân và đưa tiền mặt để mua chứng chỉ cổ phần của họ.”

Buffett đã thực hiện một chiến lược khác khi tìm kiếm cổ phiếu của Union Street Railway vào năm 1954. Công ty này khi đó đang tìm cách mua cổ phiếu quỹ bằng cách chạy quảng cáo trên một tờ báo địa phương. Vì thế, Buffett thực hiện một chương trình quảng cáo riêng, để mời các cổ đông bán cổ phần cho ông. Ông còn thức dậy từ 4 giờ sáng vào một ngày cuối tuần để lái xe đến New Bedford, Massachusetts để gặp “ông chủ” của công ty này.

Buffett nổi tiếng với chiến lược đầu tư dựa trên các nguyên tắc cơ bản như dòng tiền và tỷ lệ P/E. Tuy nhiên, những ví dụ được Gardner chỉ ra cũng cho thấy vị tỷ phú là người mạo hiểm không chỉ ở lĩnh vực tài chính và vừa kiên trì, vừa sáng tạo trong việc tìm hiểu thông tin cũng như tìm kiếm cổ phiếu đáng để đầu tư.

