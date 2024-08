Bố Hằng Du Mục phẫn nộ với Tôn Bằng: "Cuộc sống hậu ly hôn của con gái tôi vẫn còn rất phức tạp"

Mặc dù Hằng Du Mục đã ly hôn xong, nhưng cuộc sống của cô chưa được yên ổn ngày nào. Bởi Tôn Bằng liên tục lên mạng nói xấu và tố cáo vợ cũ, thậm chí gần đây nhất, người này còn gây phẫn nộ khi đăng tải clip nhạy cảm của 2 vợ chồng ngay giữa đêm khuya, cùng dòng trạng thái đầy thách thức: "Không biết nên miêu tả thế nào?".

Liên hệ với ông Nguyễn Công Hảo (bố của Hằng Du Mục) đã có những chia sẻ đằng sau động thái đe doạ gây bức xúc của Tôn Bằng.

Ông Hảo luôn đồng hành cùng con gái trong cuộc chiến ly hôn với Tôn Bằng.

"Vấn đề hậu ly hôn của Hằng vẫn còn rất phức tạp. Gia đình rất buồn khi ngay trong đêm, Tôn Bằng lại tung lên mạng những điều đó. Trước khi tung, Tôn Bằng đã nhắn tin đe doạ Hằng rồi. Tôi có nói với con là không nên manh động mà tuân theo pháp luật, báo với cơ quan chức năng để có hướng giải quyết. Đến hiện tại thì Hằng đã trình báo", ông Hảo cập nhật tình hình của con gái.

Ông Hảo cho biết sau khi ly hôn, Hằng Du Mục đã chuyển sang nhà mới và tạm thời an toàn. Hai con riêng là Dịch Dương và Nhất Dương cũng theo dì về nhà mới trước ly hôn khoảng 1-2 ngày. Do có lệnh của toà án nên Tôn Bằng không được phép đến gần Hằng và các con. Tuy nhiên để đảm bảo an ninh, Hằng đã thuê thêm 1 vệ sĩ riêng khi đi ra ngoài.

Ông Hảo chia sẻ cảm xúc về phiên toà ly hôn vừa qua: "Tôi rất xúc động khi thấy con được giải thoát. Không có cha mẹ nào mong muốn con mình ly hôn, nhưng nhìn thấy con gái bị bạo hành vừa qua thì đó cũng là mong muốn rất hợp tình hợp lý của người cha".

Tôn Bằng gây phẫn nộ khi tung clip nhạy cảm của 2 vợ chồng lên mạng.

Theo ông Hảo, mâu thuẫn 2 vợ chồng Hằng Du Mục không phải đến từ việc Tôn Bằng ghen tuông, mà đều đến từ 2 chữ "lợi ích".

Trước kia Hằng kinh doanh và làm việc ở gần Tôn Bằng thì gia đình không xảy ra mâu thuẫn lớn nào. Tuy nhiên từ đầu năm nay, khi Hằng về Việt Nam và có kinh doanh riêng thì mới phát sinh tranh cãi từ đó.

Tôn Bằng mong muốn Hằng Du Mục trở về Trung Quốc để tiếp tục kinh doanh và làm việc với các nhãn hàng ở đây. Bởi người này có thể dễ kiểm soát và có nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên Hằng lại muốn ở lại Việt Nam để phát triển, đặc biệt là hỗ trợ các mặt hàng nông sản.

Gia đình Hằng Du Mục bắt đầu lục đục từ đầu năm nay, khi cô về Việt Nam làm việc.

Ông Hảo chia sẻ thêm về hai anh em Nhất Dương và Dịch Dương: "Các cháu rất mừng khi được ở cùng với Hằng. Trước đó, Hằng có hỏi để chắc chắn về mong muốn của 2 cháu, vì dù sao Tôn Bằng cũng là bố ruột. Nếu các cháu chắc chắn thì mới nhận nuôi, còn nếu các cháu có phân tâm thì để ở lại với cha. Nhưng thực tế là cả hai bạn đều rất mong được ở với dì".

Về dự định tiếp theo của Hằng Du Mục, bố ruột cho biết vẫn luôn động viên con sớm trở về Việt Nam làm việc. Dự định trong 1-2 ngày nữa, Hằng sẽ về Việt Nam và đến Cà Mau để làm việc với công ty về cua, đồng thời phát triển thêm để hỗ trợ nông sản.

"Tôi chỉ muốn con cố gắng bình tĩnh vượt qua. Tôi luôn động viên có bố ở bên hỗ trợ về mọi mặt, kể cả về tiền bạc. Nếu con và 4 cháu gặp khó khăn thì bố sẵn sàng đứng ra giải quyết mọi việc, mong con và các cháu sống tốt hơn", ông Hảo tâm sự.

Hằng Du Mục giành được quyền nuôi cả 4 người con.

Đêm khuya ngày 21/8, Tôn Bằng gây phẫn nộ khi chia sẻ loạt hình ảnh tin nhắn, trong đó có cả clip nhạy cảm của 2 vợ chồng. Mặc dù những clip nhạy cảm này có icon che đi, song hành động của Tôn Bằng vẫn cực kì gây bức xúc.

Sau khi ly hôn, người này liên tục lên mạng nói xấu, tố Hằng ngoại tình và vô ơn với mình dù không hề có bằng chứng.

Nhiều người rất lo lắng cho Hằng Du Mục khi thấy chồng cũ vẫn liên tục có động thái thiếu kiểm soát trên mạng. Trước tình hình này, Hằng Du Mục cho biết đã từng cố gắng mặc lớp áo "người chồng tốt" cho Tôn Bằng, nhưng bây giờ sẽ không làm thế nào nữa.

Hằng Du Mục vẫn chưa có ngày nào yên ổn sau khi ly hôn.

Cô tâm sự: "Mọi người đừng lo. Sự mạnh mẽ này đã được rèn trong mấy năm nay rồi. Dang tay đón nhận giông bão tới và mỉm cười thôi".

Trước đó, Hằng Du Mục cũng hé lộ những góc khuất đằng sau cuộc hôn nhân của mình như Tôn Bằng ngoại tình, cô phải chuộc lại nhà cho gia đình chồng, kết hôn không nhẫn và sính lễ...