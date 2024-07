Bố Hằng Du Mục lên livestream mà hot ngang con gái: Giới thiệu hàng duyên dáng, chỉ hát test loa cũng viral!

Vừa qua, trong phiên livestream 7/7 của Hằng Du Mục đã có sự xuất hiện của một nhân vật vô cùng đặc biệt, đó chính là bố của nữ TikToker.

Bố Hằng Du Mục lên livestream bán hàng cùng con gái

Bố Hằng Du Mục lần đầu tiên tham gia phiên live để ủng hộ cũng như hỗ trợ con gái. Cách nói chuyện khéo léo, duyên dáng cùng cách giới thiệu bán hàng rất văn minh của chú liên tục nhận được "mưa lời khen" từ cộng đồng mạng.

Vốn kiến thức đầy mình

Bố Hằng Du Mục xuất hiện vô cùng chỉn chu với outfit sơ mi đóng thùng cẩn thận, thể hiện sự nghiêm túc trong phong cách làm việc và cả lời ăn tiếng nói. Cách chú giới thiệu về các sản phẩm trong phiên live cũng vô cùng bài bản, đâu ra đấy, có kiến thức, có tìm hiểu nguồn gốc đàng hoàng chứ không hề "nói nhăng nói cuội".

Giải thích ý nghĩa của "đông trùng hạ thảo"

Cụ thể, khi nhắc đến sản phẩm đông trùng hạ thảo của nhãn hàng, bên cạnh giới thiệu về các ưu điểm, chú còn giải thích thêm về nguồn gốc của đông trùng hạ thảo cho người xem: "Mùa đông nó nằm dưới đất nó là một con sâu. Nhưng đến mùa hè, từ con sâu nó lại mọc lên thành nhánh cây. Vậy nên đông - trùng, nhưng hạ thì lại là thảo (thảo nghĩa là cây)." Lời giải thích này ngay lập tức nhận được tràng pháo tay từ mọi người.



Tự tin khoe trình tiếng Anh

Bên cạnh vốn kiến thức sâu sắc, trình ngoại ngữ của bố Hằng Du Mục cũng nhận nhiều sự chú ý. Chú thường xuyên chèn thêm các từ tiếng Anh vào văn nói để khuấy động không khí cũng như giúp phiên live thêm màu sắc thú vị.

Bố Hằng Du Mục "bắn" tiếng Anh

Không chỉ thế, chú không ngần ngại sửa cả lỗi phát âm tiếng Anh cho Quang Linh Vlog khi anh nói nhầm từ "luxury". Động thái tương tác này cũng khiến netizen thích thú, liên tục "thả like" cho ông bố xì tin.

Sửa luôn cả phát âm cho Quang Linh

Thêm cả tài năng ca hát

Cũng trong buổi livestream, bố Hằng Du Mục rất chăm khuấy động không khí, chú gửi tặng người xem phiên live bài hát tiếng Anh "I Love You More Than I Can Say" với giai điệu nhẹ nhàng, vui vẻ. Khoảnh khắc này được nhiều kênh chia sẻ lại bởi quá đáng yêu.

Bố Hằng Du Mục khoe tài năng hát

Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nhân vật đặc biệt này: - Ui bố chị Hằng đa tài vậy, hát hay quá trời. - Công nhận chị Hằng giống bố, cả cái thích hát cũng giống nữa. - Chú hát đỉnh quá ạ, nốt nào ra nốt đấy, lại còn hát tiếng Anh lun, mê quá! - Bố chị Hằng duyên dáng quá trời, xem live vui hơn hẳn. - Sau chị hằng collab với bố nhiều lên ạ, em muốn xem bố chị bán hàng nữa, cuốn lắm luôn. - Chú ơi sau chú lên live nhiều vào ạ, lên kênh riêng luôn cũng ok chứ chú duyên quá.

