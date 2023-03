Bộ GD&ĐT yêu cầu giải quyết dứt điểm "lùm xùm" chứng chỉ Aptis

Trả lời VTC News sáng 16/3, đại diện Cục Quản lý chất lượng cho biết, Bộ GD&ĐT vừa gửi văn bản yêu cầu trường Đại học Tôn Đức Thắng cùng các bên liên quan giải quyết dứt điểm sự việc liên quan đến thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis.

Theo Cục Quản lý chất lượng khẳng định, việc Hội đồng Anh cùng các bên liên kết tổ chức thi và sử dụng mẫu chứng chỉ tiếng Anh Aptis General để cấp cho người dự thi từ ngày 11/11 - 22/12/2022 mà không báo cáo Bộ GD&ĐT là chưa tuân thủ quy định.

Bộ GD&ĐT yêu cầu giải quyết dứt điểm việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis.

"Việc thay đổi tên gọi, đánh giá mức độ tương đương của các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài là trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan - tổ chức cấp chứng chỉ nước ngoài. Cục Quản lý chất lượng không có trách nhiệm, thẩm quyền xác định giá trị của các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ này, trong đó có chứng chỉ tiếng Anh Aptis và Aptis ESOL International Certificate", văn bản nêu rõ.

Cục Quản lý chất lượng yêu cầu Đại học Tôn Đức Thắng, các bên liên kết chấn chỉnh việc thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis theo đúng quy định của Bộ. Các bên cần giải quyết dứt điểm, có biện pháp xử lý bảo đảm quyền lợi của người dự thi, tránh gây ra tác động tiêu cực. Trước 20/3 nhà trường phải gửi kết quả xử lý, báo cáo Bộ GD&ĐT.

Đây là lần thứ 2 Bộ gửi văn bản trả lời trường Đại học Tôn Đức Thắng liên quan đến việc thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis của Hội đồng Anh khiến nhiều sinh viên hoang mang.

Sự việc bắt nguồn từ việc nhiều sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng thi và được Hội đồng Anh cấp chứng chỉ Aptis General từ ngày 11/11 đến 22/12/202, trong khi theo phê duyệt của Bộ, chứng chỉ mà Hội đồng Anh được cấp từ ngày 11/11 là "Aptis ESOL International Certificate".

Đây cũng là lý do trường Đại học Tôn Đức Thắng không công nhận chứng chỉ này để xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên.

Hội đồng Anh lên tiếng giải thích, chứng chỉ Aptis ESOL là tên gọi mới của chứng chỉ Aptis, đã được tổ chức thi tại Việt Nam từ năm 2013. Cụm từ ESOL (English for Speakers of Other Languages) được bổ sung để phù hợp với xu hướng phát triển của khảo thí ngôn ngữ và nhu cầu đánh giá trình độ tiếng Anh của những người không sử dụng trên thế giới.

“Chứng chỉ Aptis có các phiên bản: General, Advanced và For Teachers. Chứng chỉ mới Aptis ESOL cũng có các phiên bản bài thi General, Advanced và For Teachers. Do vậy, chứng chỉ Aptis và Aptis ESOL có giá trị pháp lý như nhau”, báo cáo nêu rõ.

Trong quá trình tổ chức thi Aptis/Aptis ESOL từ 11/11 đến 22/12/2022, đơn vị này vẫn cấp mẫu chứng chỉ Aptis cũ do phôi chứng chỉ mới chưa kịp về Việt Nam. Hội đồng Anh thừa nhận sơ suất về mặt hành chính, chưa kịp thời báo cáo Bộ GD&ĐT và hứa sẽ cấp lại chứng chỉ theo mẫu mới.