Bộ Công Thương xin lỗi người dân vì liên tục cắt điện

Thuỷ điện Hoà Bình chỉ còn đủ nước để phát điện được khoảng 1 tuần

Tại cuộc họp báo về tình hình cung ứng điện của Bộ Công Thương chiều 7/6, ông Trần Việt Hoà - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương - cho biết, thời gian vừa qua, cùng với nắng nóng kéo dài ở khu vực phía Bắc, việc cung cấp điện gặp nhiều khó khăn do đặc trưng là nguồn thuỷ điện chiếm tỷ trọng lớn 43,6%.

Đáng chú ý, tính đến ngày 6/6, hầu hết các hồ thủy điện lớn miền Bắc đã về mức nước chết gồm: Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Bản Chát, Hủa Na, Thác Bà. Riêng hai hồ thủy điện Lai Châu và Sơn La đã phải chạy xuống dưới mực nước chết. Duy nhất hồ thủy điện Hòa Bình còn nước trong hồ và có thể duy trì phát điện đến khoảng ngày 12-13/6.

Theo ông Hòa, tổng công suất không huy động được của các nguồn thủy điện miền Bắc nêu trên sẽ ở mức 5.000 MW và có thể lên đến 7.000MW khi hồ thủy điện Hòa Bình về mực nước chết. “Tính đến ngày 6/6, công suất khả dụng của thuỷ điện là 3.110 MW chỉ đạt 23,7% công suất lắp”, lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực cho hay.

Là thuỷ điện lớn và đứng ở đầu nguồn hệ thống các thuỷ điện lớn nhất miền Bắc như Sơn La, Hoà Bình, thuỷ điện Lai Châu cũng cạn kiệt nước khi mực nước trong hồ ở mực nước chết (không thể vận hành máy).

Về nguồn điện, theo ông Hoà, do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, các tổ máy các nhà máy nhiệt điện trên toàn quốc đã hoạt động tối đa công suất trong thời gian dài dẫn đến những sự cố về thiết bị (chủ yếu là xì ống sinh hơi, xì bộ hâm, bộ quá nhiệt, máy nghiền than, bơm cấp...).

“Nhiều tổ máy nhiệt điện than bị sự cố dài ngày như Vũng Áng 1 tổ, Phả Lại 1 tổ, Cẩm Phả 1 tổ, Nghi Sơn 2 1 tổ. Điển hình như ngày như 1/6, tổng công suất không huy động được từ các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc bị sự cố và suy giảm công suất lên đến 1.030 MW. Hiện nguồn nhiệt điện than miền Bắc chỉ huy động được 11.934MW chiếm 76,6% công suất lắp”, ông Hà nói.

Điểm đáng lo ngại nữa hiện nay, theo ông Hoà, chính là khả năng truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc qua đường dây 500 kV Bắc-Trung luôn ở ngưỡng giới hạn cao (giới hạn tối đa từ 2.500 MW đến 2.700 MW) dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ sự cố. Theo thống kê, tổng công suất khả dụng của hệ thống điện miền Bắc (bao gồm cả điện nhập khẩu) có thể huy động để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện chỉ đạt mức 17.500-17.900MW (khoảng 59,2% công suất lắp đặt). Công suất này đã bao gồm khoảng từ 2.500 đến 2.700 MW truyền tải từ miền Nam và miền Trung ra Bắc.

“Nhu cầu sử dụng điện ở khu vực miền Bắc có thể lên mức 23.500-24.000 MW trong những ngày nắng nóng sắp tới. Như vậy, hệ thống điện miền Bắc sẽ thiếu hụt khoảng 4.350 MW với sản lượng không đáp ứng được trung bình ngày khoảng là 30,9 triệu kWh. Ngày cao nhất có thể lên tới 50,8 triệu kWh. Hệ thống điện miền Bắc đối mặt với nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các giờ trong ngày”, Cục trưởng Điều tiết Điện lực cho hay.

Cục trưởng Điều tiết điện lực Trần Việt Hoà gửi lời xin lỗi người dân vì để xảy ra thiếu điện.

Tiết giảm 6-10% sản lượng điện mỗi ngày

Về phản ánh của người dân và doanh nghiệp liên quan đến việc bị liên tục cắt điện, ông Hòa cho biết, trước tình hình có khả năng ảnh hưởng đến an toàn vận hành hệ thống điện, trong những ngày vừa qua EVN đã phải tiến hành điều tiết giảm phụ tải tại miền Bắc. Như ngày 5/6, tổng công suất phụ tải tiết giảm là 3.609 MW lúc 16h30, trong đó tiết giảm phụ tải công nghiệp lớn nhất khoảng 1.423MW, tiết giảm phụ tải sinh hoạt lớn nhất là 1.264MW.

Ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc EVN cho biết, công suất khả dụng của khu vực miền Bắc chỉ đáp ứng được khoảng 17.000 MW. Như vậy, với nhu cầu sử dụng điện lên tới 20.000 MW - 24.000 MW trong những ngày nắng nóng, sẽ thiếu hụt và phải cắt giảm 30% sản lượng điện vào những ngày nắng nóng. Việc tiết giảm điện bao nhiêu, số lượng và thời gian tiết giảm sẽ phụ thuộc vào thời tiết nắng nóng hay mát trời.

“Như ngày mát trời hôm qua, việc tiết giảm điện ở mức 6% sản lượng điện. Khi thiếu điện, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia sẽ phân bổ số lượng điện phải cắt giảm theo quy định của Thông tư 30 cuả Bộ Công Thương chia cho 2 đơn vị là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội”, ông Sơn Hải cho biết.

Thuỷ điện Sơn La phải dừng vận hành do nước trong hồ ở mực nước chết.

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng Ban Kinh doanh EVN - xác nhận, mức tiết giảm điện trong những ngày vừa qua khoảng 30% nhu cầu sử dụng điện vào một số thời điểm cao điểm. Theo đó, EVN sẽ ưu tiên cấp điện cho các phụ tải điện quan trọng được các tỉnh, thành phố phê duyệt cũng như các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng. Với các khách hàng, EVN sẽ ưu tiên cho các phụ tải như cấp nước, sản xuất, đơn vị sử dụng nhiều lao động. Việc tiết giảm sẽ có các UBND tỉnh và Sở Công Thương địa phương cùng giám sát.

Về việc thiếu điện đã được dự báo nhiều năm trước, Thủ tướng cũng đã yêu cầu có kiểm điểm trong việc đảm bảo cấp điện, Bộ Công Thương và EVN đã kiểm điểm thế nào… cũng là những vấn đề được nêu ra tại họp báo.

Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Trần Việt Hòa cho hay, Thủ tướng đã giao Bộ Công Thương thực hiện các giải pháp cấp bách để đảm bảo điện. Ban Cán sự Đảng của Bộ Công Thương đã họp phân công cụ thể cho từng đơn vị thuộc Bộ triển khai 8 nhóm nội dung Thủ tướng chỉ đạo. Vài ngày tới, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Thủ tướng và có kế hoạch triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực, EVN cũng chia sẻ và gửi lời xin lỗi đến người dân vì để xảy ra thiếu điện. “Việc thiếu điện là trách nhiệm không thể biện minh của cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi tới tất cả nhân dân, doanh nghiệp", ông Trần Việt Hòa nói.