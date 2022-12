Bộ Công an tăng cường lực lượng hỗ trợ TP.HCM trấn áp tội phạm dịp Tết

Tối ngày 15/12 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP.HCM - E29 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) đã tổ chức Lễ ra quân tăng cường, hỗ trợ Công an TP.HCM thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết.

Trong thời gian từ nay đến ngày 5/2/2023, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM - E29 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) tăng cường lực lượng, hỗ trợ Công an TPHCM thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Đại tá Lê Đại Thắng - Trung Đoàn Trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM - E29 cho biết, thời gian qua, tình hình kinh tế, xã hội ở địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận tiếp tục được giữ ổn định.



Tuy nhiên, những vấn đề ANTT, phạm pháp hình sự có nhiều diễn biến phức tạp, nổi lên là các loại tội phạm như giết người, cướp của, tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", các nhóm thanh thiếu niên hư hỏng tụ tập gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí, thanh toán lẫn nhau để giải quyết mâu thuẫn, tội phạm kinh tế, buôn lậu, ma túy gia tăng trên các tuyến địa bàn trọng điểm.

Trước tình hình trên, Công an TP.HCM đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, đề xuất Bộ Công an tăng cường lực lượng hỗ trợ, tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.



Lực lượng Cảnh sát cơ động Đông Nam TP.HCM - E29 đã thực hiện ra quân tuần tra ngay trong đêm 15/12 đến rạng sáng ngày 16/12

Sau buổi Lễ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP.HCM - E29 đã thực hiện ra quân tuần tra ngay trong đêm. Các tổ tuần tra sẽ tập trung đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp, bắt giữ các đối tượng cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, các đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; đối tượng tàng trữ, sử dụng công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ trái phép; các đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích; các đối tượng càn quấy, có biểu hiện coi thường pháp luật, chống người thi hành công vụ...



Việc tuần tra được bắt đầu từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau. Địa bàn tuần tra kiểm soát gồm 5 tuyến và 1 khu vực ở TP.HCM.