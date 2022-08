Bộ Công an: Sẽ sửa đổi, bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới

Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1-7, giữ nguyên kích thước so với hộ chiếu cũ, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím than và không thể hiện thông tin về nơi sinh. Vừa qua, một số nước đã thông báo chưa công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.

Phát đi thông báo về việc này, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) khẳng định hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã làm đúng quy định và thông lệ quốc tế, các vấn đề phát sinh sẽ ưu tiên xử lý qua đường ngoại giao.

Tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 3-8, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cũng nhấn mạnh hầu hết các nước vẫn công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, chỉ một số nước tạm thời chưa công nhận do vướng một số yếu tố mang tính chất kỹ thuật. Bộ Công an sẽ nghiên cứu, bổ sung thông tin nơi sinh trên hộ chiếu mẫu mới.