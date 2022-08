Bộ Công an không có chủ trương thu sổ hộ khẩu giấy

Phiên chất vấn sáng 10/8, đại biểu Huỳnh Thị Phúc (Bà Rịa - Vũng Tàu) chất vấn Bộ trưởng Công an việc xóa bỏ hộ khẩu bằng giấy khiến người dân lo lắng, bởi sổ hộ khẩu có liên quan đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Giải pháp nào để giải quyết những vấn đề vướng mắc có liên quan?

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, việc xóa bỏ hộ khẩu giấy thực hiện theo quy định của Luật Cư trú, đến 31/12, hộ khẩu giấy sẽ không còn giá trị. Song vướng mắc lớn nhất hiện nay, là còn nhiều quy định bắt buộc người dân sử dụng hộ khẩu giấy.

Do vậy, theo ông, cần khẩn trương cấp đầy đủ căn cước công dân để người dân có căn cứ giao dịch. Khi đó, người dân không cần xác nhận của bất cứ ai hay cơ quan nào vì đó là giấy tờ pháp lý duy nhất để đi làm các thủ tục.

“Từ nay đến 31/12, việc duy nhất là phải thay đổi quy định để các cơ quan không buộc người dân phải trình sổ hộ khẩu khi làm thủ tục nữa”, ông Lâm nhấn mạnh.

Tranh luận, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang đồng tình bỏ sổ hộ khẩu giấy theo quy định, tuy nhiên, qua phản ánh của cử tri, khi đến cơ quan công an làm các thủ tục liên quan đến hộ khẩu thì bị thu ngay sổ hộ khẩu giấy. Trong khi đó, công dân khi tiến hành các thủ tục ở cơ quan Nhà nước vẫn yêu cầu mang sổ hộ khẩu gốc đến để đối chiếu. Theo ông, sắp tới bỏ hẳn sổ hộ khẩu giấy mà với tình trạng quản lý và kết nối liên thông thông tin hộ khẩu của công dân như hiện nay sẽ rất rối và gây khó khăn cho công dân.

Bộ trưởng Công an khẳng định “việc công an thu hộ khẩu giấy là cá biệt”, sẽ kiểm tra để chấn chỉnh. Bộ Công an chưa có chủ trương thu hộ khẩu lại. Với việc học sinh đi học, Bộ trưởng Công an cho biết, đã nhiều lần đề nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo nên tạo điều kiện thuận lợi nhất, không vì hộ khẩu mà các cháu không được đến trường được, gây rất nhiều khó khăn cho chuyện đi học gần nhà, bố mẹ phải xin vào trường này, lớp kia. Bộ trưởng đề nghị các đại biểu phản ánh những đơn vị thực hiện không đúng để chấn chỉnh.

Tiếp tục tranh luận, đại biểu Nguyễn Trường Giang thông tin, các cử tri vừa nhắn tin cho ông, nói việc thu sổ hộ được giải thích là thực hiện theo khoản 2, điều 26 Thông tư 55, có hiệu lực từ 1/7/2021 chứ không phải ở một địa phương, địa bàn nào.

Bộ trưởng Công an giải thích đây là vấn đề hiểu không đúng Thông tư 55 của Bộ Công an. Theo quy định, chỉ thu sổ hộ khẩu khi có sự điều chỉnh thông tin mới, không phải thu tất cả.

“Khi điều chỉnh thông tin mới trong hộ khẩu, hộ khẩu không có tác dụng nữa thì thu lại, cũng không cấp mới nữa”, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định.