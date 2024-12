Bố chồng đi họp lớp về khoe bao cả lớp hết 200 triệu, mẹ uất nghẹn vạch ống quần lên nói ra 1 điều giấu kín khiến con dâu điếng người

Tần An về làm dâu nhà nhà ông bà Khang Dụ và Hỷ Hoa khoảng 7 năm. Bố mẹ chồng của Tần An sống ở quê nhà Thâm Quyến, Trung Quốc. Hai ông bà U60 được xếp vào hàng gia đình khá giả, do có một cơ sở kinh doanh khá lớn ở quê, với nhiều nhân công. Vợ chồng Tần An thì sinh sống và làm việc ở Thượng Hải từ nhiều năm nay, chỉ thỉnh thoảng về thăm bố mẹ vào dịp nghỉ lễ hoặc Tết.

Bố chồng đi họp lớp. Ai mà ngờ lại nảy sinh một câu chuyện "động trời" sau đó. Ảnh minh họa.

Khoảng 2 năm trở lại đây, công việc kinh doanh của ông bà Khang Dụ và Hỷ Hoa không còn như nước, cũng đã cắt giảm nhiều nhân công. Song, cô con dâu cứ nghĩ rằng gia đình vẫn êm ả, bởi ông bà chắc hẳn cũng có một khoản để dành riêng, lại không cần phải chu cấp cho ai.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán, câu chuyện chỉ thật sự được vỡ lẽ vào tháng 10 vừa qua. Đến hiện tại, Tần An mới chia sẻ lên mạng xã hội.

“Dạo này mọi người đang có trend đăng tải những câu chuyện cảm động của gia đình, nên mình cũng xin phép chia sẻ câu chuyện gia đình của mình. Chuyện là hôm đó là vào ngày nghỉ phép, mình cùng chồng và hai con về nhà ông bà nội chơi. Từ chiều, mình thấy bố chồng lên đồ chỉn chu để tối nay đi họp lớp. Lần họp lớp này nghe bảo có khoảng 30 người, đông đủ lắm vì các thành viên trong lớp dịp này đều có mặt để mừng thọ giáo viên chủ nhiệm cũ.

Bố chồng cô thừa nhận trả hết hóa đơn bữa tiệc tại buổi họp lớp. Ảnh minh họa.

Chuyện sẽ chẳng có gì để bàn cho đến khoảng gần 21h, bố đi họp lớp về, vào nhà thay đồ cho thoải mái. Mẹ chồng mình thấy người bố toàn mùi rượu, lại bị đổ đồ ăn lên người nên chạy theo để lấy đồ đi giặt luôn. Thì bà tìm thấy trong túi bố chồng có hóa đơn bữa ăn hơn 60.000 nhân dân tệ (hơn 200 triệu đồng). Lúc này, mẹ vẫn bình thường cho đến khi cầm hóa đơn ra và hỏi bố chia ra thì mỗi người hết bao nhiêu tiền. Vẫn còn men say trong người, bố chồng mình buột miệng: Không phải chia, anh trả tất. Mẹ mình lúc này như chết lặng và hỏi lại thêm vài ba lần nữa”, Tần An chia sẻ.

Bố chồng cô thừa nhận đã trả hết hóa đơn của lớp hơn 200 triệu đồng, với lý do: "Chẳng đáng bao nhiêu mà cứ phải nhắc vậy!". Theo bố chồng Tần An, khi được bạn học hỏi chuyện cơ sở kinh doanh đang gặp khó khăn thì lo lắng bị bạn bè chê bai, dè bỉu nên đã nói dối rằng vẫn làm ăn bình thường, thậm chí vừa mới có hợp đồng lớn, có giá trị lên đến vài tỷ đồng.

“Lúc này một vài bạn học nói bố chồng mình nên chia thành quả cho mọi người, dù sao cũng rất lâu rồi mới có dịp hội ngộ, hơn nữa ông ấy cũng từng là lớp trưởng. Cũng là tuýp người thành tích, sợ bị bẽ mặt nên bố mình đã chi trả hóa đơn bữa tiệc đó luôn”, cô kể.

Mẹ chồng Tần An suy sụp sau khi nghe chồng thanh toán hóa đơn hơn 200 triệu đồng, trong khi bà vẫn đang phải tích cóp, tiết kiệm hàng tháng để trả nợ. Ảnh minh họa.

Mẹ Tần An lúc này như “sét đánh ngang tai”, thậm chí bà còn không kìm được nước mắt bà bật khóc nức nở. Số tiền này tuy không nhỏ nhưng cũng không quá lớn với gia đình bố mẹ chồng Tần An, song thấy mẹ khóc lớn như vậy, cô thật sự lo lắng.

Cô tưởng bà chỉ đơn thuần hờn dỗi vì chồng tự ý khao bạn bè mà không nói nhưng lúc này sự thật mới được hé lộ. Hóa ra, gia đình nhà ông bà Khang Dụ và Hỷ Hoa không những làm ăn thua lỗ mà còn đang phải gánh một khoản nợ.

Song, vì sợ con cái lo lắng nên không chia sẻ. “Ông ấy vẫn thói ăn tiêu như xưa, chẳng tính toán gì cả. Mẹ thì hôm nào cũng phải cân đo đong đếm xem tháng này dư bao nhiêu để trả nợ. Sắp tới chắc còn phải thu hẹp cơ sở, sa thải bớt một số người làm vì không đủ chi phí. Nhưng mẹ đã im lặng không nói gì rồi, vì nghĩ vẫn trong khả năng lo được”, bà Hỷ Hoa vừa khóc vừa giãi bày.

Chưa dừng lại ở đó, định điểm của câu chuyện là khi bà Hỷ Hoa vạch ống quần lên, để lộ một vết bầm ở chân. Bà cho biết vì áp lực kinh tế nên thời gian gần đây chồng bắt đầu uống rượu trở lại, trở nên gắt gỏng và mới 2 hôm trước, đang trên bàn ăn thì nổi cáu, chửi bới và ném bát vào người bà, rơi trúng chân.

Kể đến đây, Tần An liền ôm mẹ an ủi, chồng cô thấy vậy cũng khuyên can mẹ.

Ngày mai, khi bố đã tỉnh rượu, mẹ bình tĩnh hơn, vợ chồng Tần An gọi những người anh em trong nhà về nói hết sự thật về câu chuyện của bố mẹ. Lúc này, mọi người cùng nhau đưa ra phương án để giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.

Đến hiện tại, cơ sở kinh doanh của bố mẹ chồng Tần An đã thu nhỏ lại, vừa vặn để có lợi nhuận mà cũng phù hợp để hai ông bà tự quản lý, món nợ đã được các con chung tiền trả. Ông Khang Dụ cũng dần thay đổi, không còn nhậu nhẹt như trước.