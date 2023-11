Blogger kể trải nghiệm thực tế ở "khách sạn 5 sao trên bầu trời" của hãng hàng không tốt nhất thế giới: Ngay gần Việt Nam, ai cũng muốn thử

Trong loạt video có chủ đề Airplane Mode trên The Points Guy (TPG) – một blog chuyên về du lịch tại Mỹ – Nicky Kelvin, một blogger đồng thời là Giám đốc nội dung của blog này đã đưa người xem trải nghiệm cực kỳ thú vị và mới mẻ trong khoang hạng nhất trên chiếc A380 của hãng hàng không Singapore Airlines.

Nicky Kelvin là người được trải nghiệm những dịch vụ hạng sang của hãng hàng không tốt nhất thế giới.

Hãng hàng không này vừa giành chiến thắng ngoạn mục trong Lễ trao giải The World's Best Airlines of 2023 với 2 giải thưởng là "Hãng hàng không tốt nhất thế giới 2023" và "Dịch vụ khoang hạng nhất tuyệt vời nhất thế giới 2023".

Hãy theo chân Kelvin để xem hãng hàng không của đảo quốc sư tử đã mang dịch vụ "khách sạn cao cấp lên bầu trời" như thế nào!

"5 sao" từ phòng chờ

Hành trình của Nicky bắt đầu tại Sân bay Changi, sân bay hiện đại bậc nhất thế giới, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng Thác Jewel khổng lồ, dạo quanh khu rừng nhiệt đới nhân tạo và thư giãn bên hồ nước trên sân thượng.

Thế nhưng điều mà Nicky chú ý đến đó là Silver Kris, phòng chờ sang trọng hạng nhất ở Nhà ga số 3 mà Singapore Airlines đã đầu tư 37 triệu USD (hơn 900 tỷ VNĐ) cho hoạt động cải tạo cùng với một phòng chờ khác là Krisflyer Gold.

Bắt đầu với bữa tiệc buffet, Nicky cho biết hành khách sẽ có nhiều lựa chọn cho bữa ăn của mình. Tất cả các món ăn ở đây đều chú trọng đến yếu tố dinh dưỡng và vệ sinh. Bên cạnh đó, hương vị cũng rất hấp dẫn. Đồ uống đa dạng, quầy bar tự phục vụ - nơi có nhiều loại rượu cao cấp - đã làm cho khu ăn uống trở nên hoàn hảo. Nicky đã nhanh chóng rót cho mình một ly Sauvignon Blanc.

Ngoài lựa chọn tự phục vụ đồ ăn và đồ uống, tại Silver Kris, hành khách cũng có thể gọi món theo thực đơn cực kỳ phong phú và đa dạng.

"Tôi thích món ho fun (mì xào bò). Tôi đã từng gọi món này khi dùng bữa trong một nhà hàng ở Anh, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó được chế biến và trình bày theo cách hoàn hảo như thế này", Nicky thể hiện niềm vui khi thử món ho fun.

Nicky thưởng thức món ho fun.

"Tôi thích mọi thứ trong bát mì này, đặc biệt là thịt bò, chúng không chỉ đẹp mắt mà còn rất ngon miệng, tôi cá là bạn chưa từng thấy thịt bò được chế biến như thế này. Tuyệt vời!".

Tiếp tục hành trình của mình, Nicky có cơ hội được trải nghiệm phòng chờ "chảnh nhất của Singapore Airlines", mang tên "The Private Room", nơi chỉ chấp nhận hành khách có vé hạng nhất.

Tại đây, Nicky đã có cuộc nói chuyện ngắn với Tim Chua, Phó Giám đốc Điều hành Sân bay của Singapore Airlines. Giải thích cho Nicky về ý nghĩa đằng sau thiết kế của căn phòng này, ông Chua nói: "Nó tạo ra sự tách biệt khỏi những ồn ào bên ngoài, mang lại cho hành khách cảm giác riêng tư, yên tĩnh".

Tự mình trải nghiệm điều đó, Nicky đã giành thời gian thư giãn tại căn phòng "biết chiều lòng người" này.

"Ngoài kia, những hoạt động ồn ã, vội vàng thường thấy ở một sân bay quốc tế vẫn đang diễn ra, nhưng khi bước vào căn phòng này, bạn hoàn toàn quên đi nhịp sống ấy, cảm giác mà bạn có sẽ là ở một khách sạn trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp, hoàn toàn yên tĩnh và thư giãn", Nicky chia sẻ.

"Ở đây, bạn cũng có thể tận hưởng phòng tắm riêng cực kỳ sạch sẽ, được trang trí với những sản phẩm sang trọng và lấp lánh. Ngoài ra, Prviate Room cũng có giường riêng để hành khách thư giãn trước chuyến bay".

Nicky khám phá phòng chờ "độc quyền" của Singapore Airlines, The Private Room.

"Nhưng ở đây có một vấn đề duy nhất, bạn biết đó là gì không? Có thể bạn sẽ không bao giờ muốn rời đi và bạn sẽ trễ chuyến bay đó", Nicky nói hài hước về trải nghiệm của mình.

"5 sao" trên bầu trời

Suite là một từ ngữ khá quen thuộc trong ngành dịch vụ khách sạn, hạng phòng Suite là hạng phòng cao cấp nhất, thường có trong những khách sạn 4-5 sao. Một vé Suite hạng nhất trên các máy bay của hãng Singapore Airlines có thể lên tới hàng chục nghìn đô la Mỹ.

"Điểm đầu tiên, ở đây, hành khách sẽ sở hữu một chiếc giường rất thoải mái trong suốt chuyến bay của mình. Nó được gấp gọn gàng, bất cứ khi nào bạn muốn nghỉ ngơi, bạn có thể mở ra dễ dàng", Nicky chia sẻ.

Nicky thưởng thức một bữa ăn sang trọng do tiếp viên hàng đầu của Singapore Airlines, Connie, phục vụ. Sau đó nhận được một số lời chỉ dạy về cách phục vụ khách hàng.

Bên cạnh đó, hành khách cũng có thể thư giãn trên chiếc ghế ngả lưng riêng biệt có thể xoay chỉ bằng một nút bấm, hoặc sử dụng tai nghe chống ồn và bộ tiện nghi đi kèm bao gồm nhiều thiết bị.

Điều đáng kinh ngạc mà Nicky muốn nhấn mạnh đến trong khoang Suite này là nơi để hành lý, nó cho thấy sự tỉ mỉ và tinh tế của hãng như thế nào trong việc quan tâm đến nhu cầu của khách hàng.

"Tôi có thể để rất nhiều đồ cá nhân của mình. Ở đây, thậm chí còn có không gian được thiết kế đặc biệt cho túi Hermes Birkin, điều này chứng tỏ họ biết rất rõ khách hàng của họ trên từng chuyến bay".

Chiếc giường trong "khách sạn 5 sao" trên máy bay.

Trong chuyến trải nghiệm của mình, Nicky có cơ hội thưởng thức một bữa ăn sang trọng được phục vụ bởi tiếp viên hàng đầu của hãng Singapore Airlines, Connie.

Bữa ăn gồm trứng cá muối Malossol ướp lạnh, vang Pháp, tôm hùm hấp, súp đuôi bò Trung Quốc và bánh tart chanh.

"Connie phục vụ bữa ăn với độ chính xác theo tiêu chuẩn của quân đội, đầu tiên cô ấy sẽ đặt một chiếc khăn trải bàn xuống. Sau đó, theo ngược chiều kim đồng hồ, một đĩa bánh mì, bơ, muối và hạt tiêu, một chiếc ly, dao kéo và một đĩa lần lượt được bài trí".

Giải thích về triết lý đằng sau tiêu chuẩn phục vụ khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao như vậy, Connie cho biết: "Phòng Suite và phòng hạng nhất của Singapore Airlines hướng đến sự độc quyền của hãng, sự riêng tư, thoải mái và quan tâm dành riêng cho từng hành khách".

Không chỉ là trải nghiệm, trên chuyến bay này, Nicky còn có một bài học về sự phục vụ, điều mà anh nhanh chóng nhận ra không đơn giản như người ta nghĩ. Anh đã đặt khăn trải bàn sai cách và Connie đã sửa lại vị trí đặt muối và hạt tiêu của anh trên bàn ăn. "Bữa ăn ở đây không đơn thuần là một bữa ăn bình thường. Bạn không chỉ được phục vụ rượu ngon mà loại rượu đó còn có thể kết hợp với bữa ăn theo một cách rất đặc biệt".

Tiếp tục trải nghiệm với những tiện nghi "hạng nhất" trong khoang "hạng nhất" của hãng hàng không "hạng nhất", Nicky thay bộ đồ ngủ Lalique đã được gấp gọn gàng trong nhà vệ sinh ở tầng trên và cấp ẩm da mặt với chai xịt khoáng để sẵn trên bàn.

Chuyên gia du lịch mô tả căn phòng này là "một trong những phòng tắm sang trọng nhất trên bầu trời". Bước ra từ nhà vệ sinh, một chiếc giường đã sẵn sàng để Nicky nghỉ ngơi.

Khi được hỏi về điều mà Nicky không thoải mái trong chuyển bay của hãng Singapore Airlines, anh trả lời không do dự: "Không có bất cứ nhược điểm và sai sót nào".

Nguồn: Daily Mail