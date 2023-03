Blogger du lịch điểm tên một nơi ở Việt Nam "trông không giống thật": Không phải ai cũng có thể đặt chân tới

Thời gian vừa qua trên mạng xã hội Tiktok, nhiều travel blogger hay các chuyên trang về du lịch, thường xuyên có những đoạn video ngắn giới thiệu về những điểm đến "don't feel real", tức là trông chúng như không có thật. Các địa điểm này nằm ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới, có thiên nhiên "kỳ ảo" đến mức, nhiều du khách thấy nó không hề giống thật mà như bước ra từ một bộ phim, một trang truyện, hay có sự can thiệp của phần mềm chỉnh sửa hay kỹ thuật, kỹ xảo.

Mega, một travel blogger đến từ Mỹ, sở hữu gần 2 triệu lượt theo dõi trên nhiều nền tảng, cũng là một trong những cái tên quen thuộc, thường xuyên có những video điểm tên những địa điểm không giống thật trên thế giới. Thông qua chiếc bản đồ của mình, mới đây, địa điểm thứ 18 được anh nhắc tới, chính là ở Việt Nam - hang Sơn Đoòng.

Mega, chàng travel blogger người Mỹ sở hữu gần 2 triệu người theo dõi trên nhiều nền tảng. (Ảnh Instagram nhân vật)

Hang Sơn Đoòng xuất hiện trong video mới đây của travel blogger của người Mỹ.

Hang Sơn Đoòng ở đâu? Hang Sơn Đoòng có gì?

Hang Sơn Đoòng thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Hang cũng nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và nằm sát biên giới giữa Việt Nam và Lào.

Năm 1990, một người thợ đi rừng ở Phong Nha đã phát hiện ra cửa hang. Đến năm 2009, nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt (The British Vietnam Caving Expedition Team) do ông Howard Limbert dẫn đầu vào thám hiểm, khảo sát và đo vẽ. Sau đó, hang Sơn Đoòng được chính nhóm thám hiểm cùng với tạp chí National Geographic công bố là hang động đá vôi tự nhiên lớn nhất thế giới. Đến năm 2013, tổ chức kỷ lục thế giới Guiness cũng ghi nhận đây là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

Hang có tổng chiều dài gần 9km với vòm hang rộng lớn, thể tích lên đến 38,5 triệu mét khối, lớn hơn gấp 5 lần so với Hang Deer ở Malaysia - hang động được cho là lớn nhất thế giới trước khi Sơn Đoòng được phát hiện.

Năm 2013, tổ chức kỷ lục thế giới Guiness cũng ghi nhận Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. (Ảnh Oxalis Adventure)

Bên trong hang có chứa nhiều khối thạch nhũ với kích thước khổng lồ (cao hơn 80m), có cả rừng cây nguyên sinh đang phát triển, chứa hệ sinh thái và thời tiết riêng, hay dòng sông ngầm bất tận mà chưa một nhà thám hiểm nào khám phá hết. Ngoài ra, những 2 hố sụt là hố sụt Vọng Khủng Long, hố sụt Garden of Edam hay bức tường Việt Nam - The great wall of Vietnam cũng là những cái tên nổi tiếng thuộc hang Sơn Đoòng.

Trong đó, hố sụt là khu vực có vòm hang bị sập xuống, tạo thành một giếng trời thống ra bên ngoài. Vào những ngày nắng, khu vực hốt sụt đón nắng từ khoảng 11 giờ sáng đến 13 giờ chiều. Những tia nắng cùng với làn sương mù được tạo ra từ thác nước, tạo nên cảnh tượng huyền ảo, độc đáo mà không nơi nào có được. Hình ảnh của hố sụt ở Sơn Đoòng còn từng được tôn vinh trên Google Doodle.

Một số hình ảnh bên trong hang Sơn Đoòng. (Ảnh Oxalis Adventure)

Theo thông tin từ Oxalis Adventure, đơn vị độc quyền hiện tại cung cấp những tour khám phá Sơn Đoòng, nhiều du khách khi bước vào hang đã phải thốt lên rằng, nó giống như một thế giới hoàn toàn khác. MC Ginger Zee của chương trình Good Morning America - đài ABC News cũng từng nhận xét rằng, cảnh sắc trong hang giống như trong bộ phim điện ảnh Avatar.

Tour khám phá đắt giá, không phải ai cũng có thể đi được

Như đã nói ở trên, từ năm 2013 tới nay, chỉ có 1 đơn vị duy nhất được cấp phép, cung cấp tour khám phá hang Sơn Đoòng, đó là Oxalis Adventure. Chi phí phải bỏ ra cho hành trình này cũng không hề rẻ, thậm chí còn được đánh giá là "đắt giá" nhất Việt Nam. Con số chính xác là 72 triệu đồng/người, tương đương với khoảng 3000 đô la Mỹ.

Tour khám phá hang Sơn Đoòng kéo dài 6 ngày 5 đêm, mang đến cho du khách những trải nghiệm hòa mình vào với thiên nhiên, tự mình chinh phục, chiêm ngưỡng tận mắt vẻ đẹp của hang động tự nhiên lớn nhất thế giới đồng thời có thêm những kiến thức về bảo tồn cảnh quan hang động.

Tour khám phá hang Sơn Đoòng không phải ai cũng có thể đặt và trải nghiệm được. (Ảnh Oxalis Adventure)

Tuy nhiên, để đặt chân được tới Sơn Đoòng, không phải cứ có đủ chi phí là được. Hoàng Minh Thương, một du khách đã từng trải nghiệm vào năm 2020 chia sẻ: "Không giống những địa điểm du lịch khác, Sơn Đoòng mỗi năm chỉ đón 1000 khách du lịch, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8. Trước chuyến đi, mình đã đọc và tìm hiểu về kinh nghiệm leo núi, tập thể thao và thực hiện bài test đánh giá dành cho khách du lịch. Phải đạt tiêu chuẩn thì du khách mới có thể tham gia tour. Còn nếu thể lực yếu, không đủ sức, không may ngất trong quá trình đi thì cả đoàn cũng bó tay."

Minh Thương cũng cho biết thêm, du khách sẽ phải leo hang, trèo dây trên cao, trườn, rồi bò bằng mông qua những vách đá. Khó khăn nhất có thể kể tới là khi phải lội bùn trong hang và leo lên Bức tường Việt Nam cao 90m, dốc đứng 45 độ.

Sau những trải nghiệm ở Sơn Đoòng, du khách nhận xét đây thật sự là một hành trình đáng giá. (Ảnh Hoàng Minh Thương)

Tuy nhiên sau tất cả, Minh Thương nói riêng hay đa phần những du khách đã từng trải nghiệm tour khám phá Sơn Đoòng đều nhận xét, đây thật sự là một hành trình đáng giá, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hang Sơn Đoòng đã góp phần to lớn vào việc thúc đẩy và phát triển du lịch Quảng Bình, đưa cái tên Quảng Bình, Việt Nam được biết tới nhiều hơn trên bản đồ du lịch thế giới. Không ít các đoàn làm phim đã tới Sơn Đoòng để sử dụng cho bối cảnh phim của mình. Thậm chí có một bộ phim tài liệu riêng về Sơn Đoòng từng thắng giải quốc tế vào năm 2015.

Thông qua những bộ phim hay phương tiện truyền thông đại chúng, lượng du khách biết đến Sơn Đoòng đã nhiều hơn. Khi không thể đăng ký tour Sơn Đoòng, du khách có thể chuyển hướng sang du lịch Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.