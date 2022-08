Bình Thuận có 2 đặc sản mang thương hiệu Văn hóa ẩm thực Việt Nam

Món Lẩu thả của The Cliff Resort & Residences do Bếp trưởng Huỳnh Phú Quý thực hiện (Ảnh: Báo Bình Thuận).

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất món Lẩu thả của The Cliff Resort & Residences do Bếp trưởng Huỳnh Phú Quý thực hiện và món Mực một nắng Phan Thiết của Nhà hàng Cây Bàng do Nghệ nhân Đặng Thị Loan (chủ nhà hàng) thực hiện.

Được biết, Ban Tổ chức thực hiện đề án xây dựng thương hiệu Văn hóa, ẩm thực Việt Nam yêu cầu khi đề xuất các món ăn tiêu biểu của địa phương phải có đầy đủ các thông tin về món ăn như: đặc tính ngon, bổ dưỡng và văn hóa vùng miền; nguyên liệu và gia vị chế biến; cách chế biến: nghệ nhân (hoặc đầu bếp) thực hiện: khu du lịch (hoặc nhà hàng, quán ăn) phục vụ: hình ảnh (video clip) về món ăn.

Đề án "Xây dựng và phát triển Văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia" do Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam triển khai. Việc đề xuất các món ăn, thức uống tiêu biểu của các địa phương khắp cả nước nhằm góp phần quảng bá, đưa ẩm thực các vùng miền đến với khách trong nước và quốc tế.

Món Lẩu thả và Mực một nắng Phan Thiết là 2 món ăn nổi tiếng của du lịch Phan Thiết - Bình Thuận được chế biến từ nguyên liệu chính là các loại hải sản thơm ngon của địa phương như cá mai, cá suốt, mực lá... mà khi tham quan, du lịch tại Bình Thuận, hầu hết du khách đều chọn thưởng thức.



Mực một nắng Phan Thiết (Ảnh: Báo Bình Thuận).

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc về văn hóa, lịch sử của Việt Nam đến bạn bè thế giới, trong đó ẩm thực là một trong những tài nguyên hết sức phong phú có nhiều lợi thế, là sức mạnh hữu hình lẫn vô hình để có thể thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển. Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam được thành lập nhằm khai thác các tiềm năng về văn hóa ẩm thực hiện có của Việt Nam từ đó xây dựng văn hóa ẩm thực Việt Nam trở thành thương hiệu du lịch, đồng thời qua đó đưa ẩm thực Việt Nam trở thành kênh quảng bá truyền thông hiệu quả nhất nhằm thúc đẩy lượng tiêu thụ lương thực thực phẩm của Việt Nam ra thị trường.



Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam giúp phát hiện những tài năng mới, bảo vệ và phát huy những người có chất xám; thiết kế công nghệ một số món ăn tiêu biểu của Việt Nam để xuất khẩu; hình thành các nhà hàng mẫu Việt Nam, góp phần đào tạo lớp người mới phục vụ ẩm thực Việt Nam; gắn sao cho những nhà hàng ẩm thực Việt Nam; sưu tập tư liệu, nghiên cứu hình thành dần dần Viện Văn hóa Ẩm thực Việt Nam; thiết lập hồ sơ ẩm thực Việt Nam đệ trình UNESCO để được công nhận là di sản văn hóa của nhân loại…

Hiệp hội đang thực hiện đề án Xây dựng và phát triển Văn hoá Ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia, hành trình tìm kiếm 100 món ẩm thực đặc sắc nhất Việt Nam. Chung tay vẽ bản đồ ẩm thực Việt cùng các chuyên gia, nghệ nhân ẩm thực đến từ nhiều vùng miền nhằm mục tiêu giữ gìn, tôn vinh và phát triển giá trị ẩm thực văn hóa Việt Nam.

Trước đó, theo xếp hạng của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) về Top 100 món ăn đặc sản và Top 100 đặc sản quà tặng (2020-2021) cả nước, Bình Thuận được nêu tên 5 món ngon và đặc sản. Đó là lẩu thả, mực 1 nắng Phan Thiết, nước mắm của Công ty cổ phần nước mắm Phan Thiết, rượu vang thanh long Tazon và thanh long sấy khô Kim Hải.

Có thể nói, Bình Thuận là một trong số ít các địa phương được chọn "5 đặc sản" cho Top 100 (đa phần các tỉnh, thành chỉ có từ 1-3 sản phẩm) để thấy sự đa dạng và độc đáo của ẩm thực - đặc sản Bình Thuận.Đây là những lợi thế tạo sức hấp dẫn riêng để thu hút du khách đến khám phá và thưởng thức, góp phần phát triển du lịch Bình Thuận.