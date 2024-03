Bình luận 1 câu về con trai cả, Tăng Thanh Hà "lộ rõ" hình ảnh bà mẹ tâm lý, dành nhiều thời gian cho con

Tăng Thanh Hà hiện là một trong những sao nữ có cuộc sống viên mãn nhất showbiz Việt. Cô không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn có gia đình hạnh phúc bên chồng và 3 con đủ nếp, đủ tẻ. Nàng "ngọc nữ" của màn ảnh Việt không chia sẻ quá nhiều hình về các con nhưng lần nào chia sẻ cũng khiến người hâm mộ xuýt xoa về cách dạy con.

Cách đây không lâu, Tăng Tanh Hà chia sẻ một tấm ảnh chụp cùng con trai cả Richard. Cô viết trên trang cá nhân: "My firstborn, my friend, and my greatest source of happiness. I am beyond blessed to have you in my life, and I will forever treasure the special bond we share". (Tạm dịch: Con đầu lòng của tôi, người bạn của tôi và là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Mẹ may mắn khi có con trong đời và mẹ sẽ mãi mãi trân trọng sự gắn kết đặc biệt mà chúng ta dành cho nhau. Mẹ yêu con).

Rất nhiều người đã vào like và để lại bình luận ngợi khen sự đáng yêu, ngọt ngào của 2 mẹ con Tăng Thanh Hà. Đáng chú ý, ở phần bình luận, khi trả lời một người bạn, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ một chi tiết đáng yêu về cậu con trai cả: "Bây giờ Riki lớn nói chuyện với mẹ như hai người bạn, cũng thú vị lắm anh".

Tăng Thanh Hà và con trai cả

Chia sẻ ngắn ngủi nhưng đủ khiến Tăng Thanh Hà "lộ rõ" hình ảnh một bà mẹ tâm lý, thường xuyên dành nhiều thời gian lắng nghe, trò chuyện với con. Nếu theo dõi những chia sẻ cùa Tăng Thanh Hà sẽ thấy, cả 3 nhóc Richard, Chloe và Mason nhà cô đều rất ngoan ngoãn, mê đọc sách và đặc biệt sống rất tình cảm, thích thể hiện tình cảm với cha mẹ.

Tăng Thanh Hà từng nhiều lần khoe những bức thư, tấm thiệp của 2 nhóc lớn nhà mình viết gửi mẹ với nội dung "I love you, mommy" hay "Rikki yêu mẹ",... Hay có lần cậu cả Richard từng thổ lộ: "Do you know i love you so much mommy?" (Mẹ biết con yêu mẹ nhiều lắm không?),...

Được biết, Tăng Thanh Hà không cho con sa đà vào các thiết bị công nghệ. Bởi cô nhận thức rõ những mối nguy hại của việc lạm dụng iPhone, iPad,... Khi có thời gian rảnh rỗi, ngọc nữ sẽ cho con đi chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời để thêm năng động và học hỏi những điều thú vị trong cuộc sống.

Người đẹp thường xuyên đưa con đi thăm thú bảo tàng để mở mang thêm tri thức. Tăng Thanh Hà từng đăng ảnh Richard chạy tung tăng tại Bảo tàng thiếu nhi ở San Jose, California (Mỹ), hay khoảnh khắc Chloe chăm chú xem các bộ xương khủng long,...

Giàu có từ trong trứng nước, cứ ngỡ các con của Tăng Thanh Hà luôn có món đồ chơi đắt tiền nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Trên trang cá nhân, nàng Trúc từng khoe ảnh hai con ngồi chơi đùa cùng nhau, nhưng món đồ chơi gây bất ngờ toàn tập. Theo đó, Tăng Thanh Hà không mua sắm những món đồ chơi hàng hiệu, đắt đỏ cho con mà tận dụng chính những vật dụng trong nhà như tấm bìa cát-tông cũ, bút màu,... Tuy nhiên những món đồ giản dị đó lại giúp Chloe và Richard có những phút giây chơi đùa vui vẻ thực sự.