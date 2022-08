Bình Dương: Hỗ trợ kịp thời vợ chồng công nhân có con bị điện giật tử vong

Ngày 12-8, đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (ở KCN Việt Nam - Singapore I, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết đơn vị đã vận động cán bộ, công nhân lao động trong công ty với số tiền gần 70 triệu đồng, cùng với quỹ công đoàn 5 triệu đồng để đến tận phòng trọ trao cho công nhân có con không may bị điện giật tử vong.

Người thân chia buồn với gia đình vợ chồng công nhân ở Bình Dương

Trước đó, ngày 10-8, bé trai tên N.V.H (8 tuổi) là con của vợ chồng anh N.V.D (38 tuổi, quê Nghệ An, làm việc tại Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam) trong lúc ở nhà trọ với chị gái 10 tuổi, thì không may bị điện giật. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, bé trai vẫn không qua khỏi.

Nhận được tin, công đoàn cơ sở Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam đã cử cán bộ tới bệnh viện thăm hỏi, đồng thời kêu gọi nhóm "Mai táng 0 đồng" hỗ trợ gia đình đưa bé về phòng trọ an táng.

Được biết, vợ chồng anh N.V.D đều làm việc tại Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam, có hoàn cảnh khó khăn, hiện vẫn thuê nhà trọ trên địa bàn.