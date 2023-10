Bình Dương: Đi đặt bẫy, phát hiện một bộ xương người

Vụ việc được phát hiện vào sáng ngày 17/10 tại khu Gò Mã, cuối đường Thuận Giao 28, thuộc khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương.

Một người dân đi đặt bẫy bắt thú hoang tại khu vực này thì phát hiện một bộ xương người dưới gốc cây, cạnh đó có 1 đôi dép và bộ đồ. Sau đó người thông báo với công an.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Nhận được tin báo, Công an TP. Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đến hiện trường. Qua khám nghiệm, ngoài 1 bộ đồ, 1 đôi dép cơ quan chức năng còn phát hiện phần đầu của bộ xương nằm cách đó không xa.



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh danh tính.

Hồi tháng 10/2022 cũng phát hiện một bộ xương người là nam giới tại bãi đất trống gần Quốc lộ 13 giáp ranh giữa TP. Thủ Dầu Một và TP. Thuận An.