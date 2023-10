Bình Dương: 3 người trên một xe máy tử vong sau va chạm với cột đèn

Sáng ngày 17/10, Công an TP. Thuận An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào gần 2h sáng cùng ngày, 3 nam thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy (BKS: 47B2 – 47102) lưu thông trên đường DT74,hướng từ TP. Thủ Dầu Một về TP. Thuận An.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn

Đoạn đường xảy ra tai nạn khiến 3 người tử vong

Khi đến trước địa chỉ 18/2 khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn (TP. Thuận An, Bình Dương) thì lao vào cột đèn đường khiến cả 3 người nằm bất động tại chỗ.



Chiếc xe máy liên quan đến vụ việc

Phát hiện sự việc, người dân trình báo với cơ quan chức năng và hỗ trợ đưa 3 nam thanh niên đi cấp cứu. Tuy nhiên cả 3 người đã tử vong trước khi đến bệnh viện.



3 người tử nạn gồm Nguyễn Hữu Trung (SN 2000; quê Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk), Lữ Quang Minh (SN 2002; quê Nghệ An), người còn lại chưa rõ lai lịch.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.