Bình An tự nhận là "thánh thất tình", "thánh đổ vỏ" trên phim

Bình An thuộc lớp diễn viên trẻ của phim truyền hình Việt. Anh từng theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Nam diễn viên sinh năm 1993 góp mặt trong hàng loạt phim Việt trên sóng giờ vàng của VTV: Zippo, Mù Tạt Và Em, Đi Qua Mùa Hạ, Ngược Chiều Nước Mắt, Tình Khúc Bạch Dương, Chạy Trốn Thanh Xuân, Những Cô Gái Trong Thành Phố, Mối Tình Đầu Của Tôi, Tiệm ăn Dì Ghẻ, Yêu Hơn Cả Bầu Trời, 11 Tháng 5 Ngày, Mặt Nạ Gương, Ga-ra Hạnh Phúc và Đừng Làm Mẹ Cáu. Có một điểm chung là phần lớn các vai diễn Bình An đảm nhận đều có số phận tương tự nhau. Nam diễn viên cũng tự nhận mình là "thánh thất tình", "thánh đổ vỏ" trên màn ảnh nhỏ.

Trên trang cá nhân của mình, Bình An viết: "Để được đóng những vai "tra nam" một phim yêu 3 - 4 cô như bây giờ thì liệu các bạn có nhớ mình cũng từng là thánh thất tình, thánh đổ vỏ trong một khoảng thời gian rất dài không?

- Zippo, Mù tạt Và Em (2015): Tỏ tình thất bại sau đó chứng kiến cậu bạn thân yêu crush của mình;

- Đi Qua Mùa Hạ (2016): Cùng người yêu lên thành phố lập nghiệp, bị người yêu cắm sừng, cặp với ông già để lấy tiền, sau đó có chửa và bị bỏ, vẫn chấp nhận người yêu quay lại và làm bố nuôi của đứa bé (thánh đổ vỏ);

- Ngược Chiều Nước Mắt (2017): Crush yêu bạn thân, vẫn chấp nhận và vẫn làm bố nuôi (tiếp tục thánh đổ vỏ);

- Tình Khúc Bạch Dương (2018): Người yêu say rượu ngủ với bạn thân có bầu rồi lấy nhau".

Thống kê thú vị này của Bình An khiến nhiều fan đồng tình và để lại những bình luận trêu chọc nam diễn viên: "2021 (11 tháng 5 ngày) bị Nhi từ chối quay sang yêu Á hậu Phương Nga nữa ạ", "An tuần lộc", "2022 bỏ Sơn Ca đi lái máy bay", "Thánh lái máy bay nữa, toàn máy bay hạng nặng phú bà không", "Thôi, âu cũng là cái số em ạ", "Ga-ra hạnh phúc đã được cắm sừng người yêu... thiệt thòi gì đâu"... Tuy nhiên, khán giả cũng phát hiện ra Bình An có chút nhầm lẫn ở bộ phim Đi qua mùa hạ bởi ở bộ phim này, nhân vật của Bình An không hề "đổ vỏ" khi người yêu lúc đó đã bị sảy thai. Đáp lại bình luận của fan, Bình An cười bảo "bị loạn rồi".

Gia đình của Bình An trong Đừng Làm Mẹ Cáu

Sau hàng loạt vai diễn "thánh thất tình", "thánh đổ vỏ", "thánh phi công", hiện tại, vai diễn Khôi của Bình An trong Đừng Làm Mẹ Cáu mang tới cho khán giả một hình ảnh hoàn toàn mới, từ ngoại hình tới tính cách. Khôi dù đã kết hôn với Vy (Lương Quỳnh) nhưng vẫn thường xuyên cặp kè với những cô gái trẻ đẹp. Vy vì không có tình cảm với Khôi nên cũng không hề cấm cản chồng chuyện này. Cả hai có một cuộc hôn nhân "không mặn, không nhạt" vô cùng lạ lùng. Tạo hình "bad boy" của Bình An trong phim này giúp anh tạo được dấu ấn mới với khán giả phim Việt.



Sau 4 tập Đừng Làm Mẹ Cáu đã lên sóng, bé Voi - con trai của Khôi và Vy - luôn bị ông bà nội nghi ngờ về huyết thống. Điều này khiến khán giả cũng lo lắng Bình An sẽ một lần nữa "đổ vỏ" trên màn ảnh nhỏ. Liệu rằng Khôi có nghe lời bố mẹ đi làm xét nghiệm ADN với bé Voi? Cuộc hôn nhân của Khôi và Vy đến cuối cùng sẽ ra sao?