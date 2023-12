Bình An chung khung hình với Đoàn Văn Hậu "gấp đôi visual" là có thật, hứa hẹn "kiếp sau ta yêu nhau"

Dù đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã kết thúc cách đây 2 tuần nhưng mới đây diễn viên Bình An mới tung bức ảnh chụp cùng chú rể Văn Hậu lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái.

"Cao thêm vài cm nữa là cạnh tranh vị trí LWB (hậu vệ cánh trái - PV) trên tuyển với ông em" , Bình An viết.

Đúng là nhan sắc của chú rể Văn Hậu khi diện suit và diễn viên Bình An không thể đùa được. Khi cả hai cùng đứng chung khung hình thì "gấp đôi visual" là có thật. Văn Hậu sở hữu chiều cao 1m86 trong khi có nam diễn viên điển trai của màn ảnh Việt chỉ kém 4 phân khi cao tới 1m82. Bên dưới bài đăng hoàng loạt các bình luận để lại khen ngợi độ đẹp trai của cả hai.

Bình An và Văn Hậu nhan sắc một chín một mười

Đáng chú ý Văn Hậu còn để lại bình luận vô cùng hài hước:

"Hẹn kiếp sau ta yêu nhau" , đáp lại Bình An vui vẻ nói: "Thi thoảng hẹn hò vẫn ok em ơi".

Bình An ngoài công việc diễn xuất cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao, anh thường xuyên đi đá bóng sân 7. Cũng vì vậy diễn viên quê Phú Thọ có mối quan hệ rất tốt với đội tuyển thủ Việt Nam.

Đoạn hội thoại thú vị của Văn Hậu và Bình An

Trước đó ngày 26/11, Bình An đến dự đám cưới của Văn Hậu và Hải My. Tại đám cưới, Bình An chỉ xuất hiện một mình, không có Phương Nga sánh đôi. Dù chỉ mặc sơ mi trắng đơn giản nhưng anh chàng một lần nữa chứng minh đẳng cấp visual của hot boy đời đầu: đẹp trai và sáng bừng.