Biểu tượng quyến rũ độc lạ giảm xuống ngưỡng 40kg: Cô chia sẻ 5 thói quen để có body mảnh mai nhưng vẫn săn chắc

Trong lần trở lại với ca khúc "Good Goodbye", Hwasa, thành viên nhóm nhạc nữ MAMAMOO - gây chú ý với vóc dáng thanh mảnh khác hẳn hình ảnh khỏe khoắn, đầy đặn quen thuộc.

Vòng eo gọn hơn, phần vai và xương quai xanh hiện rõ nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ săn chắc, tràn đầy năng lượng trên sân khấu.

Hwasa chia sẻ rằng sự thay đổi này xuất phát từ ý đồ nghệ thuật. "Good Goodbye" mang màu sắc mong manh và giàu cảm xúc nên cô muốn cơ thể cũng thể hiện được cảm giác trống trải sau một cuộc chia tay. Nữ ca sĩ đã điều chỉnh cả lịch tập lẫn chế độ ăn, đưa cân nặng từ khoảng 50kg xuống ngưỡng 40kg. Tuy nhiên, con số "giảm gần 10kg" được nhiều trang truyền thông nhắc lại chưa đi kèm thông tin đầy đủ về thời gian thực hiện và chỉ số cơ thể của cô.

Thay vì sao chép hoàn toàn thực đơn của một nghệ sĩ, chị em có thể tham khảo những thói quen hợp lý trong quá trình thay đổi vóc dáng của Hwasa và điều chỉnh theo thể trạng cá nhân.

1. Tăng bài tập aerobic nhưng bắt đầu từ cường độ vừa sức

Để cơ thể trở nên thanh thoát hơn, Hwasa tăng tỷ lệ các bài tập aerobic trong lịch vận động, trong đó chạy bộ là lựa chọn chính. Cô không ép bản thân chạy thật nhanh hoặc hoàn thành quãng đường quá dài ngay từ buổi đầu. Nữ ca sĩ bắt đầu với khoảng 3km rồi mới nâng dần lên 8–9km khi sức bền được cải thiện.

Có thể gọi đây là phương pháp chạy bộ nhẹ nhàng: chú trọng hình thành thói quen và tăng quãng đường từng bước, thay vì đặt nặng tốc độ. Cách tiếp cận này giúp cơ thể có thời gian thích nghi, đồng thời tránh cảm giác kiệt sức khiến người tập dễ bỏ cuộc.

Tuy nhiên, chạy 9km không phải mục tiêu phù hợp với tất cả mọi người. Người mới có thể bắt đầu bằng đi bộ nhanh, kết hợp những quãng chạy ngắn rồi tăng thời lượng từ từ. Cơ quan y tế Hoa Kỳ khuyến nghị người trưởng thành nên có ít nhất 150 phút vận động aerobic ở cường độ vừa hoặc 75 phút ở cường độ mạnh mỗi tuần, kết hợp tối thiểu hai buổi tập tăng cường sức mạnh.

2. Tự làm bữa ăn giàu protein với đậu phụ

Hwasa từng giới thiệu món cơm cuộn đậu phụ trên chương trình "I Live Alone". Thay vì nhồi cơm trắng vào túi đậu phụ chiên, cô nghiền đậu phụ rồi trộn cùng gia vị nhẹ và cho vào bên trong. Có thể bổ sung rau củ hoặc ăn cùng một phần thịt bò nạc để bữa ăn đa dạng hơn.

Thay thế một phần cơm bằng đậu phụ giúp tăng lượng protein và giảm bớt carbohydrate, đồng thời vẫn tạo cảm giác no. Tuy nhiên, món ăn không tự động trở thành "ít calo" nếu sử dụng quá nhiều túi đậu phụ chiên, nước sốt ngọt hoặc gia vị chứa nhiều natri.

Protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối cơ, nhất là khi chế độ ăn tạo ra mức thâm hụt năng lượng. Dù vậy, chị em không cần loại bỏ hoàn toàn tinh bột để giảm cân. Khoai lang, yến mạch, gạo lứt và các loại đậu vẫn có thể xuất hiện với khẩu phần phù hợp, đặc biệt khi thường xuyên tập luyện.

3. Kết hợp nhiều hình thức vận động

Bên cạnh chạy bộ, Hwasa còn kết hợp tập sức mạnh và bơi lội. Việc thay đổi bài tập không chỉ giúp tăng mức tiêu hao năng lượng mà còn duy trì khối cơ, sức mạnh vùng trung tâm và khả năng trình diễn.

Đây cũng là lý do vóc dáng của nữ ca sĩ dù mảnh mai hơn vẫn giữ được độ săn chắc. Nếu chỉ cắt giảm mạnh lượng thức ăn mà không tập sức mạnh, cơ thể có thể mất cả mỡ lẫn cơ, khiến vóc dáng trông thiếu sức sống và mức chuyển hóa cũng bị ảnh hưởng.

Một lịch tập không nhất thiết phải quá phức tạp. Người mới có thể kết hợp đi bộ nhanh hoặc chạy nhẹ với hai buổi tập toàn thân mỗi tuần. Squat, nâng hông, chống đẩy trên tường và các bài tập với dây kháng lực đều là những lựa chọn dễ bắt đầu. Điều quan trọng là duy trì đều đặn và dành thời gian phục hồi.

4. Uống đủ nước trong ngày

Hwasa chú ý bổ sung nước thành nhiều lần, đặc biệt trước và sau khi tập luyện. Uống đủ nước giúp cơ thể duy trì nhiệt độ, hỗ trợ hoạt động bình thường và phòng tránh mất nước. Lựa chọn nước lọc thay cho đồ uống có đường còn có thể giúp giảm đáng kể lượng năng lượng nạp vào.

Tuy nhiên, không có một con số cố định phù hợp với tất cả mọi người. Nhu cầu nước thay đổi tùy giới tính, cân nặng, chế độ ăn, cường độ vận động, thời tiết, tình trạng mang thai hoặc cho con bú. Thực phẩm giàu nước như rau và trái cây cũng đóng góp vào tổng lượng chất lỏng hằng ngày.

Thay vì cố uống thật nhiều trong một lần, bạn nên chia đều trong ngày. Khi vận động lâu, đổ nhiều mồ hôi hoặc làm việc trong môi trường nóng, lượng nước cần bổ sung sẽ cao hơn. Người mắc bệnh tim, thận hoặc đang phải giới hạn chất lỏng nên làm theo hướng dẫn riêng của bác sĩ.

5. Hạn chế món nhiều dầu mỡ, đường và muối

Hwasa vốn nổi tiếng là người yêu thích ẩm thực, nhưng trong giai đoạn kiểm soát cân nặng, cô đã tạm hạn chế những món trộn nhiều dầu và muối, đồ chiên cũng như bánh ngọt. Thực đơn được chuyển sang vị thanh nhẹ hơn, ưu tiên thực phẩm ít qua chế biến.

Đây là thay đổi có tính thực tế bởi đồ chiên, món nhiều sốt và bánh ngọt thường chứa lượng năng lượng cao trong khẩu phần không quá lớn. Giảm tần suất sử dụng những món này có thể giúp tạo ra mức thâm hụt năng lượng mà không nhất thiết phải nhịn đói.

Tuy nhiên, hạn chế món nhiều dầu mỡ không đồng nghĩa phải loại bỏ mọi chất béo. Dầu ô liu, quả bơ, các loại hạt và cá béo vẫn cung cấp chất béo không bão hòa cần thiết. Điểm cần kiểm soát là khẩu phần và tổng năng lượng, không phải kiêng tuyệt đối một nhóm chất.

Không nên lấy cân nặng của Hwasa làm mục tiêu chung

Cân nặng chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong mối liên hệ với chiều cao, khối cơ, sức khỏe và yêu cầu nghề nghiệp. Một con số phù hợp với Hwasa chưa chắc là mục tiêu an toàn đối với người khác. Hơn nữa, nghệ sĩ thường có huấn luyện viên và ê-kíp hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị cho sản phẩm.

Điều đáng học hỏi từ Hwasa không phải là cố giảm gần 10kg, mà là cách cô phối hợp nhiều yếu tố: tăng vận động từng bước, duy trì tập sức mạnh, lựa chọn bữa ăn giàu protein, uống đủ nước và giảm bớt thực phẩm nhiều dầu, đường, muối.

Muốn thay đổi vóc dáng bền vững, chị em nên lựa chọn chế độ ăn có thể duy trì lâu dài và đặt mục tiêu dựa trên sức khỏe thay vì chạy theo cân nặng của người nổi tiếng. Nếu giảm cân nhanh, thường xuyên mệt mỏi, rối loạn kinh nguyệt hoặc có bệnh nền, hãy dừng việc siết cân và trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.