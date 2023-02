Biết sớm 6 điều này con đường du học của bạn sẽ thông thoáng hơn!

Việc chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ cho hành trang du học, đôi khi sẽ bị trì hoãn vì một số lý do không đáng có như là: Chưa đầy đủ, chưa xin được visa, không có người dẫn dắt, không cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới của chính phủ Canada. Đừng lo lắng vì đây là những lỗi bạn có thể khắc phục được khi nắm vững 6 điều này!

Biết rõ thông tin về đất nước bạn sắp đến!

Điều kiện khí hậu: Canada là quốc gia rộng lớn thứ 2 trên thế giới gồm 10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ liên bang và có sự phân chia rõ rệt khí hậu bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đặc biệt lưu ý vào mùa đông nhiệt độ sẽ rất lạnh bạn cần phải mua những bộ quần áo giữ ấm đấy nhé!

Canada nổi tiếng với nền kinh tế phát triển, thuộc nhóm G8, thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Đất nước lá phong đỏ vô cùng giàu có, vì thế nếu trở thành công dân của Canada bạn sẽ được hưởng rất nhiều chế độ phúc lợi tốt về mọi mặt, nhất là giáo dục và y tế.

Lăng kính thực tế về cuộc sống của du học sinh Canada dễ thở hơn bạn nghĩ. Hiện nay, Canada đã bỏ hạn chế giờ làm việc với du học sinh quốc tế nhằm bảo vệ sinh viên khỏi "những nhà tuyển dụng vô đạo đức" và giúp sinh viên có thêm thu nhập cùng nhiều lựa chọn hơn về cơ hội việc làm tại đây!

Điều kiện du học Canada

- Lưu ý về Tài Chính

Chứng minh tài chính là điều kiện vô cùng quan trọng. Dù bạn được trường mời nhập học, có học bổng mà quỹ tài chính không đạt tiêu chuẩn tối thiểu sẽ dẫn đến việc trì hoãn nhập học.

- Visa du học Canada

Để xin visa du học Canada, bạn cần phải chuẩn bị rất rất nhiều giấy tờ, chứng từ. Bạn sẽ nộp hồ sơ này cho đại sứ quán/ lãnh sự quán Canada. Sau đó đợi lịch hẹn phỏng vấn của họ, đây được xem là lúc bạn nên vững tin nhất đấy nhé!

Học bổng

Chính phủ Canada có những chính sách rất mở nhằm hỗ trợ cho sinh viên quốc tế. Bởi thế hằng năm chính phủ và các trường đại học ở Canada không có nhiều học bổng lớn. Bạn có thể biết rõ thông tin về học bổng đang có và dành riêng cho sinh viên Việt Nam tại sự kiện. Đặc biệt: Tư vấn chính sách xin visa ở lại làm việc sau tốt nghiệp dành riêng cho sinh viên Việt Nam và tìm hiểu 95% chương trình học liên kết Co-op (Vừa học vừa làm) tại Canada nhé!

Chi phí du học Canada

Canada có mức chi phí vô cùng hợp lý và dễ chịu hơn nhiều so với nước láng giềng là Hoa kỳ. Dưới đây là bảng tham khảo học phí du học Canada 2023 cho các bậc (học phí sẽ khác nhau giữa các khu vực và chương trình)

- Cao đẳng: 12.000 - 15.000 CAD/ năm (223 - 280 triệu VND)

- Cử nhân: 17.000 - 38.000 CAD/ năm (316 - 707 triệu VND)

- Sau đại học/ thạc sĩ: 19.000 - 32.000 CAD/ năm (354 - 595 triệu VND)

Nắm bắt những ngành học xu hướng

Việc lựa chọn những ngành nghề có triển vọng sẽ mang lại lợi ích cho cả chặn đường phát triển tương lai phía trước, các bạn phải cân nhắc tài năng của bản thân, tài chính và quan trọng nhất là nhu cầu xã hội về khả năng ngành nghề trong tương lai.

Thiết kế đúng lộ trình du học

Du học là cả một quá trình dài và tốn nhiều công sức, tiền bạc với các bạn du học sinh. Do đó bạn nên có một lộ trình du học hợp lý và khoa học để giúp việc học tập trở nên tốt hơn. Thiết kế riêng cho mình lộ trình học tập phù hợp với các điều kiện của bản thân tại sự kiện "Triển lãm du học Canada 2023" với sự quy tụ của 18 trường đại học hàng đầu đến từ Canada.

Diễn ra tại:

● Hà Nội: Từ 14:00 đến 17:00 Thứ Bảy ngày 25/02/2023 tại 9 P. Cát Linh, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội (Grand Mercure Hanoi).

● TP.HCM: Từ 14:00 đến 17:00 Chủ Nhật ngày 26/02/2023 tại 59 đường Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Liberty Central Saigon Citypoint Hotel).

Những phần quà hấp dẫn khác sẽ được trao tặng ngay tại sự kiện

+ Giảm giá phí ghi danh nhập học

+ Miễn phí trò chơi VR (Kính Thực Tế Ảo) tại chỗ

+ Tai nghe airpods Apple

+ Đồng hồ thông minh (smart watch)

+ Phiếu ưu đãi starbuck (starbuck vouchers)

Các trường tham dự: University of the Fraser Valley, Brock University, Mount Royal University, Royal Roads University, Lakehead University, University of Regina, Algoma University, Bishop's University, Thompson Rivers University (TRU), Queen’s University, Ontario Tech University, Acadia University, University Of Windsor, Humber College, Langara College, Niagara College Canada, Loyalist College, George Brown College.

Lưu ý: Xét hồ sơ Học bổng trực tiếp (Vui lòng mang theo bảng điểm & bằng cấp liên quan).

Thông tin hỗ trợ tư vấn:

Tại TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0902 306 609 (A. Thanh) | 6b Tú Xương, Q.3

Email: info@canconnect.edu.vn | Web: canconnect.edu.vn

Tại Hà Nội

Hotline: 0915 591 919 (Ms. Hoa) | 501-502- 503, Tầng 5, 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm

Email: Counselor@aitduhoc.com | Website: https://aitduhoc.com