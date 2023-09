Biến máy giặt có công nghệ AI thành trợ thủ đắc lực trong chuyện giặt giũ

Máy giặt thông minh AI Ecobubble với ngăn giặt xả tự động ứng dụng AI

Bất tiện thường gặp trong việc giặt giũ

Nhiều người cho rằng đồ gia dụng "càng hiện đại thì càng hại điện" do trải nghiệm không tốt với các sản phẩm đòi hỏi người dùng phải tự tay thiết lập, tinh chỉnh nhiều bước. Nguyên An (19 tuổi – TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ lý do khiến bạn ngại giặt đồ cho gia đình: "Mình bối rối lắm vì không biết phải đổ bao nhiêu nước giặt, mẹ mình bảo cứ đổ vừa đủ là được, nghe sao giống như nêm nếm đồ ăn ghê, nhiều khi đành phải làm theo tổ tiên mách bảo vậy".

Việc đổ nước giặt cảm tính không chỉ là nỗi e ngại của riêng Nguyên An mà còn là nỗi lo của đa số người dùng máy giặt thông thường. Kéo theo đó là hàng loạt vấn đề như quần áo không được giặt sạch nếu đổ thiếu, hoặc quá lãng phí nước giặt hoặc tích tụ cặn trong máy giặt khi thường xuyên đổ thừa. Không những vậy, việc cầm cả bịch nước giặt to lên đổ vừa nặng, vừa dễ tràn. Anh Quân (25 tuổi – Đà Nẵng) chia sẻ nỗi ám ảnh "dù mình đã nhẹ tay hết sức nhưng không hiểu sao lúc nào cũng làm chảy nước giặt ra ngoài, phải dọn dẹp hậu quả rất tốn thời gian."

Bất tiện thường gặp hầu hết gia đình thường xuyên giặt giũ, mỗi lần giặt phải lặp lại thao tác đổ nước giặt xả, khiến không ít người cảm thấy phiền phức. Điều này đã trở thành quá khứ với máy giặt sấy Samsung AI Ecobubble - tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo với các công nghệ thông minh giúp đơn giản hóa mọi thao tác giặt giũ.

"Giải cứu" cả nhà với chiếc máy giặt biết tự động phân bổ nước giặt theo độ bẩn

Những khó khăn kể trên sẽ được giải quyết hoàn toàn nhờ ngăn giặt xả tự động AI Dispenser trên chiếc máy giặt thông minh của Samsung. Với mẻ giặt với nhiều loại đồ và nhiều vết bẩn khác nhau, máy giặt Samsung AI Ecobubble có thể tự động phân tích được khối lượng, độ bẩn và chất liệu sợi vải để phân bổ chính xác lượng nước giặt xả để áo quần sạch hoàn hảo, đồng thời bảo vệ sợi vải bền màu, bền chất liệu.

Làm được điều này do máy tích hợp AI với cảm biến thông minh phân tích độ bẩn trong suốt chu trình giặt. Khi phát hiện độ bẩn nhiều, máy sẽ tự động thêm nước giặt và tăng thời gian giặt đến khi sạch hoàn hảo. Ngược lại, khi độ bẩn ít, máy sẽ rút ngắn thời gian và kết thúc chu trình sớm hơn. Samsung cũng là hãng tiên phong ứng dụng công nghệ tiên tiến này trên máy giặt. Vì vậy, cả nhà sẽ chẳng cần phải tính toán cảm tính lượng nước giặt mỗi lần đổ hay lo lắng rằng quần áo sẽ được giặt sạch hay không.

Ngăn giặt xả thông minh tự phân bổ nước giặt theo độ bẩn

Điều tiện lợi tiếp theo là bạn chỉ việc đổ nước giặt duy nhất 1 lần cho cả tháng sử dụng, không cần loay hoay cân chỉnh mỗi lần giặt giũ. Khi nước giặt sắp hết, máy sẽ tự động nhắc trên bảng điều khiển để người dùng đổ thêm. Ngoài ra, ngăn giặt xả có nắp đậy kín, giúp chất lượng của nước giặt xả và mùi hương được bảo quản tối ưu.

Nhiều tính năng thông minh khác thêm bội phần tiện lợi

Việc giặt giũ giờ đây trở nên thú vị và tiện lợi hơn nhờ hàng loạt những tính năng thông minh khác. Đặc biệt là bảng điều khiển thông minh với khả năng ghi nhớ thói quen sử dụng và tự động đề xuất chế độ thường dùng. Ví dụ: Nếu sáng thứ 2 hàng tuần, bạn hay tập yoga và chọn chế độ giặt đồ thể thao thì mỗi thứ 2 hàng tuần, máy sẽ tự động đề xuất chế độ đó đầu tiên. Đây là điểm khác biệt lớn của Samsung nhờ AI biết thay đổi và đề xuất theo dữ liệu từ 25 lần giặt gần nhất. Nhờ vậy, chuyện giặt giũ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, bảng điều khiển cũng được tinh gọn hơn với giao diện tiếng Việt, hiển thị dễ nhìn, dễ hiểu. Nhờ vậy, bất kỳ ai kể cả người lớn tuổi trong nhà bạn cũng có thể dễ dàng sử dụng.

Bảng điều khiển thông minh AI Control tự động đề xuất chế độ giặt theo thói quen sử dụng

Một điểm cộng khác nữa chính là bạn có thể giặt từ xa thông qua điện thoại thông minh ở mọi lúc, mọi nơi. Ngồi ở văn phòng nhưng vẫn điều khiển máy giặt được từ xa không còn là điều xa vời với ứng dụng Samsung SmartThings. Thật tiện lợi khi có thể canh thời gian bấm giặt lúc ở công ty và khi về đến nhà đã có ngay quần áo sạch sẽ thơm tho, chỉ cần phơi lên luôn. Đây cũng là ưu điểm độc nhất đến từ hệ sinh thái thông minh Samsung khi người dùng có thể dễ dàng điều khiển mọi thiết bị trong nhà: TV, tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi… chỉ trong một ứng dụng duy nhất.

Với máy giặt, khi kích hoạt chế độ AI Energy trên app, máy giặt sẽ tự động tối ưu lượng bong bóng siêu mịn, giúp giặt sạch hoàn hảo mà không cần dùng nước nóng. Nhờ đó, tiết kiệm được đến 70% điện năng.

Với những ưu điểm vượt trội giải quyết được hàng loạt phiền toái của người dùng trong giặt giũ, máy giặt Samsung AI Ecobubble với ngăn giặt xả tự động có khả năng phân bổ nước giặt theo độ bẩn hứa hẹn sẽ trở thành thiết bị cần có trong mọi gia đình, khi xu hướng tận dụng AI để đơn giản hóa cuộc sống ngày càng phổ biến.