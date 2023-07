Biển Đông đón cơn bão số 2 trong năm

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, lúc 7h, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 17.

Bão Doksuri đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong năm 2023.

Dự báo 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Đến 7h ngày 29/7, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão dưới cấp 6, giật cấp 8.

Tác động của bão số 2, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, khu vực Đông Bắc gió mạnh lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-15, giật cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao 6-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m.

Trên đất liền nước ta, ngày 27/7, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ đêm 27/7, Bắc Bộ khả năng xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng. Nắng nóng ở khu vực này và Thanh Hoá giảm dần từ 28/7.

Trong ngày 28/7, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ 29/7, nắng nóng ở Trung Bộ dịu dần.

Khu vực Nam Trung Bộ ngày và đêm hôm nay mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 80 mm (mưa dông tập trung vào chiều và đêm).

Mưa dông ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.