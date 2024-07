BIDV nhận "cú đúp" giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ

Sản phẩm cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam



"An cư lạc nghiệp" là câu thành ngữ phản ánh triết lý, quan niệm về tầm quan trọng của ngôi nhà đối với người Việt. Nhà không chỉ là nơi để sinh sống mà còn là biểu tượng của sự đoàn tụ, cội nguồn văn hóa và lưu giữ truyền thống gia đình đồng thời là nền móng vững chắc cho thế hệ trong tương lai.

Hiểu được tầm quan trọng của việc sở hữu nhà ở đối với khách hàng, BIDV luôn tiên phong phát triển các giải pháp cho vay nhà ở, giúp khách hàng dễ dàng hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp với nhiều ưu điểm vượt trội như: lãi suất hấp dẫn, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng, đa dạng các gói vay phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng, qua đó tạo dựng thương hiệu uy tín "Có BIDV là có Nhà", trở thành người bạn đồng hành của hàng triệu gia đình Việt.

Cụ thể, trong năm 2023, BIDV tiếp tục duy trì vị thế tiên phong thị trường trong lĩnh vực tín dụng bán lẻ với kết quả ấn tượng: Quy mô tăng trưởng ~18% so với năm 2022, trong đó dư nợ đảm bảo bằng nhà ở tăng trưởng 38%, chiếm tỷ trọng 43% trong tổng dư nợ.

Đại diện BIDV nhận giải thưởng Sản phẩm vay nhà ở tốt nhất Việt Nam

Bên cạnh cung cấp sản phẩm vay nhà ở qua kênh quầy truyền thống, BIDV phát triển ứng dụng BIDV Home 3.0 - Nền tảng vay mua nhà trên thiết bị di động, được thiết kế thân thiện với người dùng tích hợp hệ thống khởi tạo khoản vay tự động (RLOS) giúp số hóa và tự động hóa hành trình cho vay, giảm thời gian xử lý khoản vay, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Với BIDV Home, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm các dự án, căn hộ phù hợp thông qua mạng lưới các dự án/chủ đầu tư đáp ứng tiêu chí "xanh", đồng thời đăng ký, thực hiện các thủ tục vay vốn dễ dàng. Năm 2023, số lượng người dùng BIDV Home tăng mới ~100%, trong đó 80% khoản vay đến từ cho vay nhu cầu nhà ở.

BIDV Home trở thành ứng dụng all-in-one với hành trình khép kín từ khâu tìm kiếm sản phẩm, nhà cung cấp cho đến tính toán phương án vay và giải ngân, tất cả đều hướng đến mục tiêu phát triển tiêu dùng/kinh doanh các sản phẩm "xanh", thân thiện với môi trường, gắn kết và cùng với khách hàng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ môi trường với cộng đồng, xã hội.

Trong giai đoạn 2025 đến 2030, BIDV Home sẽ trở thành một trong những trụ cột trong tiến trình chuyển đổi số hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV góp phần giảm thiểu quy trình, thủ tục vay vốn so với phương thức truyền thống, gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng cho khách hàng.

Với chiến thắng này, BIDV trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam 5 lần được The Asian Banker vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam.

Dịch vụ Private Banking tốt nhất Việt Nam

Những nỗ lực xuất sắc kiến tạo chuẩn mực mới mang tầm quốc tế về dịch vụ Private Banking tại Việt Nam đã giúp BIDV chinh phục hội đồng đánh giá khắt khe của tạp chí The Asian Banker. Với kết quả tăng trưởng mạnh mẽ, tầm nhìn dài hạn và quan hệ đối tác chiến lược tập trung vào nhu cầu của khách hàng, BIDV lần thứ 02 liên tiếp được vinh danh ở hạng mục Giải thưởng Dịch vụ dành cho khách hàng cao cấp tốt nhất Việt Nam - "Best Private Banking Services in Vietnam".

Đại diện BIDV nhận giải "Best Private Banking Services in Vietnam"

Tiềm lực của định chế tài chính có lịch sử lâu đời bậc nhất Việt Nam được khẳng định khi tháng 11/2023, BIDV hoàn tất ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với Tập đoàn Edmond de Rothschild - Định chế tài chính hàng đầu về đầu tư trên thế giới, hoạt động đa quốc gia trong lĩnh vực ngân hàng, quản lý và phát triển gia sản.

BIDV cũng đặc biệt chú trọng vào việc mở rộng các trung tâm khách hàng cao cấp trên toàn quốc cũng như xây dựng các chương trình đào tạo liên tục cùng chuyên gia và các tổ chức uy tín trong, ngoài nước để phát triển đội ngũ nhân sự đạt chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, BIDV cung cấp danh mục sản phẩm chuyên biệt, các dịch vụ đặc quyền vượt trội như: Chăm sóc sức khỏe, phòng chờ, nghỉ dưỡng, golf, ẩm thực, spa… Phát triển các sản phẩm chuyên biệt "may đo" cho đối tượng khách hàng cao cấp, cạnh tranh bậc nhất thị trường: Bảo hiểm, đầu tư, dịch vụ tư vấn, quản lý gia sản, du học, định cư… nhằm đáp ứng các nhu cầu của giới khách hàng "siêu giàu".

Năm 2023 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của BIDV, giữ vững vị thế tiên phong thị trường về cả quy mô và hiệu quả với số lượng khách hàng Private (khách hàng triệu USD) tăng 83%, tổng tài sản của khách hàng tại BIDV (AUM) tăng 23%.