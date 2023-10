Bị xử phạt hành chính vì "diễn xiếc" trên moto, Ngọc Trinh có động thái gì?

Ngày 10/10, liên quan vụ người mẫu Ngọc Trinh lái moto thả 2 tay, nằm trên yên trong khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), cơ quan chức năng đã đưa ra mức phạt 17.250.000 đồng. Điều khiển xe không an toàn, Ngọc Trinh đã bị tai nạn giao thông, phải khâu 3 mũi và có nhiều vết thương mềm.

Sau khi bị xử phạt hành chính, Ngọc Trinh đã có động thái mới trên mạng xã hội khiến netizen bất bình. Cô đăng tải bức hình xác nhận thông tin xử phạt đối với việc lái moto: "Không thể chính xác hơn". Ngoài ra, Ngọc Trinh còn tiếp tục gây phẫn nộ khi đăng tải bức hình vẽ có kiểu tạo dáng "diễn xiếc" của mình trên mạng xã hội. Cô thậm chí còn dành lời khen ngợi : "Ủa có ai thấy nó rất dễ thương giống tôi không".

Phía dưới phần bình luận, người mẫu 8x tiếp tục chia sẻ dù biết bị châm biếm, xúc phạm nhưng vẫn thấy dễ thương. Nhiều người chỉ trích cô gay gắt, cho rằng thái độ của Ngọc Trinh vẫn ngang nhiên, đầy dửng dưng thách thức, chưa nhận ra lỗi sai nghiêm trọng của mình.

Ngọc Trinh bị xử phạt vì các lỗi vi phạm khi lái xe moto trong khu đô thị Thủ Thiêm

Đáng chú ý, sau đó cô vẫn tiếp tục chia sẻ hình ảnh động tác "diễn xiếc" trên mạng xã hội

Ngọc Trinh có thái độ dửng dưng và thách thức công chúng khi giữ nguyên các video sai phạm, nhận xét hình vẽ có động tác "diễn xiếc" là dễ thương

Ngày 9/10, Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp Công an TP Thủ Đức đã đến nhà riêng của nữ người mẫu này lập biên bản các lỗi vi phạm trên và tạm giữ 2 moto, dưới sự chứng kiến của công an địa phương. Việc lập biên bản vi phạm giao thông tại nhà riêng do nữ người mẫu trong quá trình lái xe bị tai nạn, không thể di chuyển và đồng ý làm việc tại tư gia.

Trước đó vào ngày 8/10, netizen xôn xao trước đoạn clip được người mẫu Ngọc Trinh đăng tải lái moto tại khu vực hầm Thủ Thiêm. Cô đã thực hiện những động tác nguy hiểm như ngồi 2 chân sang một bên, thậm chí buông cả 2 tay khi xe chạy tốc độ cao. Nhiều người sau đó đã để lại bình luận chỉ trích khi cho rằng hành động của Ngọc Trinh có thể khiến nhiều người học hỏi, làm theo dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

