Bị xịt hơi cay, chiến sĩ công an nén đau truy đuổi tóm gọn nghi can trộm xe máy

Ngày 11/5, mạng xã hội chia sẻ clip một người mặc sắc phục công an đuổi theo 3 thanh niên nghi vấn trộm xe máy.

Dù bị các đối tượng xịt hơi cay và chống trả quyết liệt, người này vẫn cố gắng quật ngã một đối tượng khiến người dân cảm phục.

Đối tượng ngồi sau xe máy xịt hơi cay vào mặt chiến sĩ công an để giải cứu đồng bọn (Ảnh cắt từ clip).

Qua tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra trên đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) vào chiều 10/5 và được camera của người dân ghi nhận.

Nội dung clip dài gần một phút thể hiện: Khoảng 16h45 cùng ngày, trên tuyến đường Bạch Đằng, một người mặc sắc phục công an chạy bộ đuổi theo 3 thanh niên, trong đó 2 người ngồi trên xe máy và 1 người chạy bộ phía sau xe.

Camera ghi lại hình ảnh các đối tượng nghi vấn xịt hơi cay vào chiến sĩ công an để tẩu thoát

Bị truy đuổi, thanh niên ngồi sau xe máy xịt hơi cay và chống trả quyết liệt để giải cứu thanh niên đang chạy bộ.

Đuổi qua một khách sạn trên đường Bạch Đằng, chiến sĩ công an nắm được cổ áo của thanh niên chạy bộ và quật ngã xuống đường. Người dân xung quanh đã hỗ trợ người chiến sĩ công an khống chế đối tượng. Thấy đồng bọn bị bắt, 2 thanh niên đi xe máy tăng ga tẩu thoát.

Thấy chiến sĩ công an quật ngã đối tượng chạy bộ (khoanh tròn đỏ), hai đối tượng ngồi trên xe máy (khoanh tròn xanh) tăng ga tẩu thoát (Ảnh cắt từ clip).

Một số người chứng kiến cho biết, người mặc sắc phục công an là cảnh sát khu vực của phường 2 (quận Tân Bình). Ba thanh niên bị truy đuổi là nghi can trộm xe máy của một cửa hàng tiện lợi và bị công an phát hiện nên bỏ chạy.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường 2 có mặt, hỗ trợ chiến sĩ công an đưa đối tượng về trụ sở lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

"Mấy ngày nay, các cửa hàng tiện lợi trên tuyến đường này liên tiếp bị mất xe máy nên công an tuần tra, mật phục bắt giữ để đảm bảo an ninh trật tự" - một người dân ở gần hiện trường cho hay.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoàng Thuận).

Chiều 11/5, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Tân Bình xác nhận có vụ việc trên. Chiến sĩ công an trong clip lan truyền trên mạng xã hội đang tuần tra làm nhiệm vụ thì phát hiện các đối tượng nghi vấn trộm xe nên truy đuổi. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.