Bí thư Thành uỷ TPHCM đến hiện trường thăm hỏi gia đình 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà

Trưa ngày 17/12, Công an quận 10 vẫn đang phối hợp với Công an TPHCM phong toả hiện trường vụ cháy nhà tại hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15 để điều tra.

Vụ cháy xảy ra khoảng 3h45 cùng ngày khiến 4 người tử vong là chị Nguyễn Thị Hồng X. (46 tuổi), chị Lê Thị Hồng T. (47 tuổi), anh Trần Quốc C. (38 tuổi) và ông Lê Hoàng D. (56 tuổi). Tất cả đều là người thân, bạn bè trong gia đình.

Sau vụ cháy, Bí thư Thành uỷ TPHCM đã trực tiếp đến hiện trường thị sát, đồng thời chỉ đạo đôn đốc các cơ quan chức năng phối hợp khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cảnh sát PCCC và CHCN phá khung sắt ban công để vào bên trong nhà dập lửa

Tại đây, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng trực tiếp thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong vụ cháy.



Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07), lúc 3 giờ 47 lực lượng chữa cháy ban đầu gồm Công an Phường, lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố phối hợp tổ liên gia Khu phố 5 sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu và hướng dẫn 7 người thoát khỏi đám cháy an toàn, lúc này đám cháy phát triển lớn trên phần gác nhà số 623/20/19 và lan qua nhà liền kề số 623/20/21.

Đến 4h10 phút đám cháy cơ bản được khống chế.



Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 4h23 phút. Diện tích cháy ước tính 101m2 (gồm nhà dân 623/20/21 (50m2), tầng 1 nhà dân số 623/20/19 (51m2). Nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình, quần áo, tủ gỗ, nệm,... bị cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.