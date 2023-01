Bí quyết đằng sau màn giảm cân huyền thoại của tình cũ Hyun Bin

Nhiều sao Hàn có màn giảm cân gây bão mạng xã hội, thậm chí còn đi vào lịch sử Kbiz. Và "tình cũ Hyun Bin" Kang Sora là 1 trong số đó. Giai đoạn đỉnh điểm, nữ diễn viên nặng 72kg nhưng đã giảm được hơn 20kg để trở nên hoàn hảo trong mắt công chúng.

Mới đây, khi xuất hiện trên chương trình radio Choi Hwa Jung's Power Time vào hôm 17/1, Kang Sora đã chia sẻ tới người hâm mộ bí quyết đằng sau màn giảm cân huyền thoại. Kang Sora thành thật trả lời: "Tôi từng giảm cân trong quá khứ, nhưng cũng không có bí quyết đặc biệt nào cả. Nhìn chung các bạn nào muốn giảm cân thì phải ăn kiêng và chăm tập thể dục. Bạn không thể giảm được số cân nặng đáng kể nếu ăn 3 bữa 1 ngày".

Kang Sora chia sẻ về kinh nghiệm giảm cân trong chương trình radio Choi Hwa Jung's Power Time

Trong quá khứ, cô khiến mạng xã hội dậy sóng với màn giảm cân đi vào lịch sử Kbiz. Được biết, có thời điểm Kang Sora nặng tới 72kg

Cô chia sẻ thêm về kinh nghiệm giữ gìn vóc dáng của bản thân: "Tôi chia nhỏ bữa ăn, và ăn ít đi trong ngày hôm sau bất cứ khi nào cảm thấy ăn quá nhiều". Bên cạnh đó, nữ diễn viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập thể dục giúp giữ dáng: "Hiện giờ tôi học múa ballet, ngoài ra tôi cũng tập tạ và yoga".

Cũng trong chương trình, Kang Sora hé lộ về khoảng thời gian cô tăng cân chóng mặt: "Hồi còn đi học có thời kỳ tôi ăn nhiều lắm, nhất là hồi học trung học khi đang trong giai đoạn dậy thì. Cứ vào giờ giải lao là tôi lại chạy đi mua đồ ăn vặt". Nói về hiện tại, nữ diễn viên thú nhận: "Thỉnh thoảng tôi cũng thèm ăn nhưng tôi luôn ăn ít bánh ngọt để duy trì vóc dáng".

Vào tháng 4/2021, nữ diễn viên đã hạ sinh con gái đầu lòng cho ông xã là bác sĩ Đông y. Sau đó, người đẹp nhanh chóng lấy lại vóc dáng khiến công chúng ngưỡng mộ. Năm nay, cô xác nhận trở lại màn ảnh qua tác phẩm truyền hình Can We Be Strangers? lên sóng vào hôm 18/1.

Sau khi sinh con, Kang Sora nhanh chóng lấy lại vóc dáng và tỏa sáng trên tạp chí

Để giữ dáng, cô đã thực hiện 1 quá trình ăn uống, tập luyện khoa học

Nhan sắc cùng vóc dáng hiện tại của Kang Sora được công chúng đánh giá cao

Nguồn: Koreaboo