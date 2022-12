Bí quyết chăm da nhạy cảm mùa thu đông của Xoài Non, không còn ngại thời tiết hanh khô nữa!

Nếu còn đang lăn tăn thì học hỏi ngay mẹo làm đẹp mùa thu đông từ cô nàng Xoài Non ngay nè!

Nỗi khổ của Xoài Non và các cô nàng da nhạy cảm khi bước vào mùa hanh khô

Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, làn da cũng sẽ bắt đầu có những phản ứng tự nhiên để giúp da thích nghi với sự thay đổi của môi trường bên ngoài. Chẳng hạn như da sẽ hạn chế tiết dầu hay mồ hôi để không khiến cho da bị mất nước mùa khô. Thế nhưng đối với những làn da khô và đặc biệt là da nhạy cảm thì những phản ứng này cũng dễ khiến cho da mất đi độ ẩm tự nhiên khi nhiệt độ xuống thấp. Từ đó dẫn đến các tình trạng da khô, bong tróc hay nứt nẻ.

Bên cạnh đó vào mùa khô, lượng nước trên da cũng rất nhanh bốc hơi hơn bình thường. Do vậy khi mất đi độ ẩm tự nhiên cũng đồng nghĩa với việc hàng rào bảo vệ da cũng suy yếu đi ít nhiều. Lúc này các tác nhân từ môi trường lại càng dễ tác động đến làn da dẫn đến tình trạng bị kích ứng, nổi mẩn đỏ, ngứa...

Cũng sở hữu da nhạy cảm, Xoài Non cũng đã từng cực kỳ stress mỗi khi thời tiết khô và lạnh hơn khiến làn da mất nước và vô cùng dễ kích ứng. Nhất là vì đặc thù công việc, Xoài Non thường xuyên phải trang điểm liên tục. Làn da vốn đã nhạy cảm lại còn phải tiếp xúc với mỹ phẩm trang điểm thường xuyên càng khiến da trở nên quá tải hơn. Chưa kể làn da dễ sần sùi và kém mịn màng vào mùa khô còn khiến cho lớp nền của Xoài Non kém hoàn hảo mỗi khi make-up.

Thế nên vào mùa này, chu trình chăm sóc da của Xoài Non cũng sẽ thay đổi một chút để có thể "chiều" nàng da nhạy cảm của mình tốt hơn. Mà quan trọng nhất vẫn là chọn các sản phẩm chăm da sao cho phù hợp. Trộm vía là Xoài Non đã tìm thấy chân ái cho làn da của mình với dòng sản phẩm thiên nhiên siêu lành tính đến từ nhà Nature Republic.

Học hỏi cô nàng Xoài Non chăm da nhạy cảm cùng hoa Cúc La Mã

Hai ưu tiên lớn trong lựa chọn sản phẩm chăm da của Xoài Non mùa thu đông chính là phải thật dịu nhẹ, lành tính và đảm bảo bổ sung độ ẩm tối ưu. Và dòng sản phẩm mà Xoài chọn là dòng Chamomile Calming của Nature Republic với thành phần chính là chiết xuất từ hoa Cúc La Mã siêu lành tính, đáp ứng tối ưu mọi yêu cầu chăm da nhạy cảm mùa lạnh của cô nàng.

Vốn là thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên nổi tiếng từ Hàn Quốc, Nature Republic luôn được ưa chuộng khi sở hữu những dòng sản phẩm chứa các thành phần thiên nhiên tinh khiết, lành tính và giàu dưỡng chất. Chamomile hay Cúc La Mã được biết đến là thành phần cực kỳ hữu ích cho làn da và được cộng đồng skincare rất yêu thích. Thậm chí thành phần này còn được coi là một "bí quyết" cho da bởi rất nhiều công dụng như chống dị ứng, kháng khuẩn, chống oxy hóa...

Dòng sản phẩm Chamomile mà Xoài Non lựa chọn là bộ 3 bước dưỡng da nhẹ dịu từ Cúc La Mã được Nature Republic tối giản công thức sao cho phù hợp với những làn da nhạy cảm nhất nhưng vẫn đảm bảo bổ sung đầy đủ dưỡng chất để vừa chăm sóc, làm dịu và bảo vệ làn da.

- Đầu tiên là bước cân bằng với Chamomile Calming Toner sau khi làm sạch. Toner với tinh chất hoa cúc La Mã ngay lập tức làm dịu da, giúp da được thư giãn và đạt trạng thái tốt nhất trước khi đến với các bước chăm sóc tiếp theo.

- Sau bước cân bằng, cùng bổ sung độ ẩm chuyên sâu hơn với Chamomile Calming Emulsion. Sữa dưỡng Chamomile có kết cấu lỏng và thấm nhanh, mang lại cảm giác cực kỳ dễ chịu, không chỉ cấp ẩm mà còn làm dịu, cho da mịn màng, tươi khỏe.

- Cuối cùng sẽ là bước khóa ẩm với Chamomile Calming Cream cung cấp các dưỡng chất cho da giúp tăng cường hàng rào bảo vệ, đồng thời phục hồi làn da để da thêm khỏe mạnh.

Xoài Non chọn sử dụng kết hợp cả 3 sản phẩm Chamomile nhà Nature Republic để mang lại hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt những ngày da kích ứng, khô căng hay nổi mẩn đỏ do thời tiết, sử dụng các em này giúp làn da dịu lại cực kỳ nhanh chóng.

Chăm sóc da cùng bộ 3 Chamomile nhà Nature Republic mỗi ngày, làn da nhạy cảm của Xoài Non khỏe lên trông thấy. Đặc biệt mỗi khi gặp kích ứng hay nổi mẩn đỏ, sử dụng các em này giúp da Xoài dịu lại cực kỳ nhanh chóng. Ngoài ra còn hạn chế hẳn tình trạng da khô, mất nước và bong tróc để giữ được sự mịn màng, tươi khỏe ở mọi thời tiết.

Các nàng da nhạy cảm sắm ngay một bộ Chamomile để bảo vệ làn da bước qua mùa thu đông này nhé!

Các sản phẩm đang được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Tế Thùy Dung

Địa chỉ: Số 5, ngõ Hoàng An A, đường Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội.