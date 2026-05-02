Bị nói keo kiệt cũng kệ, tôi không còn tin vào mấy đợt sale hay giảm giá quá hời

Thấy rẻ là bấm mua mà chưa kịp nghĩ có cần không

Tôi từng rất dễ bị cuốn vào mấy con số giảm giá. Một món từ 399k còn 199k nghe quá hợp lý để bỏ qua. Thêm cái đồng hồ đếm ngược nữa là gần như không cần suy nghĩ. Nhưng nhìn lại thì thấy, lúc đó mình mua không phải vì cần mà vì thấy nó “đang rẻ”. Và cái khoảnh khắc bấm mua đó thường nhanh hơn rất nhiều so với việc tự hỏi: mình có thực sự cần không?

Giảm giá không giúp bạn tiết kiệm nếu bạn không định mua từ đầu

Nghe đơn giản nhưng rất nhiều lần tôi vẫn mắc. Nếu định mua một món 300k mà mua được 200k thì đúng là tiết kiệm. Nhưng nếu không định mua gì mà vẫn chi 200k chỉ vì nó đang sale, thì đó là thêm 200k chi ra, không phải tiết kiệm được gì. Mình vẫn thấy “hời”, nhưng tài khoản thì không thấy vậy.

Tôi không chạy theo sale nữa, tôi chỉ mua khi cần

Tôi không né sale, cũng không cố sống tiết kiệm kiểu khổ sở. Tôi chỉ đổi cách nghĩ. Thấy một món đang giảm, tôi tự hỏi: nếu không sale, mình có mua không? Nếu câu trả lời là có, thì mua lúc đó giảm giá mới có ý nghĩa. Còn nếu là không, thì dù giảm sâu cỡ nào, nó vẫn là một khoản chi ngoài kế hoạch. Từ lúc làm vậy, tôi bỏ được kha khá những lần mua chỉ vì… đang có lý do để mua.

5 cách mua online mà không bị “dụ” bởi sale, giảm giá - Đừng nhìn % giảm giá trước, nhìn xem mình có thật sự cần món đó không. - Tự hỏi: không sale thì mình có mua không? Nếu không, bỏ qua. - Đừng mua khi đang bị thúc giục (flash sale, đếm ngược). Càng gấp càng dễ mua sai. - Đừng quan tâm giá gốc bị gạch nếu bạn chưa từng định mua ở giá đó. - Cho món đồ vào giỏ, để 1-2 ngày. Quay lại vẫn muốn mua thì hãy mua.

Không phải tôi keo kiệt, tôi chỉ không còn tin vào cảm giác “mua được giá hời” như trước. Vì nhiều khi, thứ khiến mình tốn tiền không phải là giá cao mà là cảm giác nó đang rẻ.