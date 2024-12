Bí mật trong quán Quốc Tuấn của vợ chồng Bùi Thị Tám

Công an tỉnh Phú Yên ngày 29/12/2024 cho biết, ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Hinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Thị Tám (SN 1983, trú buôn Nhum, xã EaBia, huyện Sông Hinh) và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Hải Thạch (SN 1970, đăng ký thường trú tại ấp Trà Ốp, xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về tội danh Chứa mại dâm.

Trước đó, thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Sông Hinh phát hiện nổi lên tội phạm môi giới, chứa chấp mại dâm nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Bùi Thị Tám (trái) và chồng - Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên

Trong ngày 22/12, Công an huyện Sông Hinh đã tổ chức kiểm tra hành chính, phát hiện, bắt quả tang tại quán Quốc Tuấn do vợ chồng Trần Hải Thạch (SN 1970) và Bùi Thị Tám (SN 1983, cùng trú tại buôn Nhum, xã EaBia) làm chủ, đang có hành vi chứa mại dâm.

Cụ thể, tại dãy 4 phòng trong khuôn viên quán, cơ quan chức năng phát hiện bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và 1 đôi nam nữ vừa thực hiện xong hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh, Thạch và Tám đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Hinh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ người, tang vật, phương tiện liên quan.