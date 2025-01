Bí mật trong 2 thùng carton của Đinh Văn Đạt

Tối ngày 3/1/2025, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Đạt (SN: 2000; HKTT: xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Theo đó, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 17/12/2024, Tổ công tác của Công an phường Phương Liệt phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế của Công an quận Thanh Xuân thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Định Công thuộc địa bàn phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân. Quá trình tuần tra, Tổ công tác phát hiện 01 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, đang bê và cất giấu 02 thùng carton.

Đối tượng Đinh Văn Đạt - CA TP Hà Nội

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong thùng có chứa 10 vật thể hình khối nghi là pháo nổ. Tổ công tác đã đưa nam thanh niên về làm việc tại trụ sở Công an phường Phương Liệt để tiếp tục xác minh, làm rõ. Danh tính đối tượng được xác định là Đinh Văn Đạt (SN: 2000; HKTT: xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội). Đối tượng khai nhận toàn bộ đồ vật chứa trong thùng các tông là pháo nổ được Đạt mua để chuẩn bị mang đi bán.

Đấu tranh khai thác, Đạt khai nhận ở nhà còn cất giấu thêm 10 quả pháo nổ và tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an. Tổng số tang vật mà Công an quận Thanh Xuân thu giữ là 20 quả pháo hoa nổ.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, để xử lý đối tượng theo quy định.