Bí mật cảnh quay đắt giá nhất của phản diện Penthouse: Học piano 2 tháng bằng cách thức không ngờ

Penthouse là bộ phim truyền hình nức tiếng truyền hình Hàn, khiến trào lưu phim về tranh đấu tài phiệt trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết. Với 3 phần phim cùng sự góp mặt của dàn diễn viên xuất sắc, phim nhiều lần khiến khán giả nổi da gà với những màn đấu đá đầy kịch tính.

Không ngoa khi nói trong dàn diễn viên Penthouse, "ác nữ" Kim So Yeon là người có màn thể hiện xuất sắc nhất. Từ những pha so găng với đối thủ đến những màn giằng xé trong chính nội tâm nhân vật đều được cô thể hiện vô cùng tròn trịa. Một trong số những cảnh phim xuất sắc nhất của cô phải kể đến màn đánh đàn piano đầy cuồng loạn sau khi hại chết bố mình. Toàn thân ướt sũng, bàn tay dính máu, biểu cảm đầy điên loạn khi cô trút cơn thịnh nộ lên phím đàn khiến khán giả trầm trồ thán phục và ám ảnh.

Màn biểu diễn xuất thần của Kim So Yeon

Biểu cảm vô cùng xuất sắc

Từ đau khổ sang căm phẫn, oán hận và cả sợ hãi, ân hận

Trong phân cảnh này, Kim So Yeon đã chơi một đoạn trong bản Mazeppa của Franz Liszt mà không có bất kỳ kiến thức nào về piano trước đó. Được biết khi nhận kịch bản và biết nhân vật có một phân cảnh đánh đàn, Kim So Yeon đã dành tới 2 tháng để luyện tập dù trước đó không thể đọc bản nhạc. Điều đáng nói là 2 tháng đó cô không thể ra ngoài hay gặp người hướng dẫn vì thời điểm đó Hàn Quốc đang giãn cách do COVID-19.

Cuối cùng, mỹ nhân họ Kim đã nhờ đến sự giúp đỡ của chị cả, một nghệ sĩ dương cầm. Chị gái cô đã chơi bản nhạc và nhờ chồng video call cho Kim So Yeon, nữ diễn viên đã "học online" suốt 2 tháng như vậy. Và vì không thể tiếp thu kiến thức âm nhạc bài bản trong khoảng thời gian 2 tháng nên Kim So Yeon đành chỉ ghi nhớ các phím cần bấm và liên tục luyện tập để thực hiện đúng.

Bản nhạc vô cùng phức tạp

Luyện tập chăm chỉ, thậm chí là chơi khá tốt bản nhạc nhưng thực tế khi lên phim, ekip Penthouse lại chỉ lấy phần hình và thay thế phần tiếng. Kim So Yeon cho biết: “Tôi chỉ tập một đoạn đó thôi. Thực sự là ngón tay của tôi chơi piano trong cảnh đó, nhưng vì cách chơi của tôi là nghiệp dư, nên họ sử dụng âm thanh của một người chuyên nghiệp khác.”



Nguồn ảnh: SBS