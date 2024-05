Bị mắc kẹt trong vụ cháy ở đường Láng, Bình An có cách xử lý điểm 10 nhanh nhạy

Vào ngày 17/5, diễn viên Bình An khiến nhiều người lo lắng khi chia sẻ việc bị mắc kẹt trong vụ cháy tại tòa nhà ở khu vực quận Đống Đa, Hà Nội. Sau khi phát hiện hỏa hoạn, nam diễn viên cùng nhiều người đã tháo chạy lên mái tòa nhà để chờ giải cứu. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt kịp thời hướng dẫn và đưa người dân thoát ra ngoài an toàn.

Mới đây, một netizen đã đăng tải clip có sự xuất hiện của ông xã Á hậu Phương Nga thời điểm bị mắc kẹt trên toà nhà bị cháy. Nam diễn viên sinh năm 1993 có loạt hành động ghi điểm vì sự nhanh nhạy, bình tĩnh xử lý tình huống.

Trong clip, anh đã nói chuyện với người dân ở nhà phía bên cạnh để xin hỗ trợ giúp đỡ. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy và cơ quan chức năng đã tới hiện trường, Bình An còn chủ động hướng dẫn, giúp đỡ mọi người di chuyển xuống nơi an toàn. Loạt hành động này của diễn viên 9x đã được netizen khen ngợi và đánh giá cao.

Clip ghi lại khoảnh khắc người dân mắc kẹt ở toà nhà bị cháy có sự xuất hiện của Bình An đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng (Nguồn: @drhongtm)

Diễn viên Bình An xử lý nhanh nhạy, bình tĩnh khi bị mắc kẹt trên mái toà nhà. Anh còn ghi điểm vì chủ động giúp đỡ, hỗ trợ mọi người di chuyển

Tối 17/5, diễn viên Bình An chia sẻ việc bị mắc kẹt trong một đám cháy, phải leo mái nhà chờ lực lượng chức năng đến giải cứu

Thời điểm diễn ra vụ cháy, chồng Phương Nga đăng ảnh kèm dòng chia sẻ: "Tôi đang ở trên nóc của một toà nhà đang bị cháy, và đây sẽ là một cảm giác mà tôi không bao giờ quên".

Sau đó, Bình An cập nhật tình hình đã được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn. Anh thông báo: "Cảm ơn lực lượng phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng ạ. Tôi bình an rồi nhé cả nhà". Nam diễn viên cũng nhanh chóng xoá bài đăng xuất hiện trên nóc toà nhà bị cháy ngay sau đó.

Bình An đăng tải bài viết gửi lời cảm ơn tới lực lượng phòng cháy chữa cháy và cơ quan chức năng

Đám cháy bùng phát tại khu liên hợp trung tâm thương mại, phòng gym tại địa chỉ 1174 đường Láng

Theo báo cáo, khu vực xảy ra cháy tại hệ thống dây dẫn điện, tủ điện đặt tại khu lễ tân của phòng gym tầng 2 (đã đóng cửa). Thời điểm xảy ra cháy, các tầng tại đây đều có người ở bên trong. Đến gần 23 giờ, đám cháy đã được dập tắt, không gây thiệt hại về người. Một số người bị ngạt khói khó thở đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời hướng dẫn và đưa người dân thoát ra ngoài an toàn

Bình An học khóa 33 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cùng với Phan Thắng, Quỳnh Kool, Trung Ruồi, Thương Cin, Trần Nghĩa, Minh Trang. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao nổi bật 1m82. Bình An là diễn viên quen thuộc với khán giả trong các dự án phim như Ngược chiều nước mắt, Tình khúc Bạch Dương, Mối tình đầu của tôi…

Bình An là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình

Bình An và Phương Nga vướng tin đồn hẹn hò vào thời điểm người đẹp tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018. Tuy nhiên, đến dịp Valentine 2019, cặp đôi mới công khai chuyện tình cảm với khán giả. Kể từ đó, họ luôn xuất hiện, đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn trong đời sống. Cặp đôi chia sẻ cả hai luôn có sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau.

Tháng 2/2022, Bình An đã chính thức cầu hôn Phương Nga dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè sau gần 5 năm hẹn hò. Vào tháng 10/2022, cặp đôi đã tổ chức lễ cưới tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội.

Trước đó, Phương Nga từng tâm sự Bình An là mối tình đầu của cô: "Tôi nghĩ chính sự khác biệt cả trong công việc và cuộc sống đã khiến tôi và An gắn kết như bây giờ. Khi ở cạnh nhau, chúng tôi vô tình tạo nên một thứ hoàn chỉnh, bổ sung lẫn nhau". Sau khi kết hôn, người đẹp 9x vẫn luôn được ông xã yêu thương và chiều chuộng.

Tháng 2/2022, Bình An đã chính thức cầu hôn Phương Nga dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè

Bình An - Phương Nga là một trong những cặp đôi hot của showbiz Việt

Vào tháng 3 vừa qua, diễn viên Bình An khiến khán giả thích thú khi hé lộ cuộc sống đời thường bên Á hậu Phương Nga. Trong clip này, khi nam diễn viên lỡ tay đánh vào đùi Phương Nga, người đẹp 9x đã có ngay biểu cảm nhăn mặt và thốt lên: "Đau quá bạn ơi".

Sau đó, cô còn có hành động "ăn miếng trả miếng" với chồng bằng cách vung tay đánh trả không chút thương tiếc. Đoạn clip này đã được cư dân mạng lan truyền chóng mặt, ai ai cũng cười ngả nghiêng trước khoảnh khắc của cặp đôi này.