Bị “lột” sạch tiền sau khi đưa người phụ nữ quen ở quán rượu về nhà

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã khởi tố và tạm giam bị can Ngô Thị Hằng (SN 1985; trú tại tổ 14, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.



Đối tượng Ngô Thị Hằng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 6/5 anh Asakura Keita (SN 1983; quốc tịch Nhật Bản, hiện trú tại phòng 601 tòa nhà Satori 26/2/535 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) đến Công an phường Ngọc Khánh trình báo về việc bị mất trộm tài sản.

Anh Keita cung cấp thông tin, khoảng 21h30' ngày 1/5/2022, anh đến ăn uống tại quán Kotetsu (Địa chỉ: số 28, ngõ 49 Linh Lang, phường Cống Vị, Ba Đình).

Tại đây, khi đang ngồi ăn thì có một người phụ nữ đến mời anh uống rượu. Đến 23h17’ cùng ngày, người phụ nữ này nói muốn về phòng anh Keita uống rượu tiếp và cả hai đồng ý.

Khoảng 23h57’ cùng ngày, do quá say nên anh Keita ngủ lúc nào không biết. Khoảng 8h ngày 2/5, khi anh Keita tỉnh dậy kiểm tra phòng thì phát hiện bị mất trộm tổng số tiền 62 triệu đồng. Anh Keita nghi ngờ người phụ nữ này đã trộm cắp tài sản của mình.

Quá trình điều tra, ngày 26/6, Ngô Thị Hằng đã đến Công an quận Ba Đình đầu thú và khai nhận, khoảng 21h30’ ngày 1/5, Hằng đi một mình vào quán Nhật Bản tại phố Linh Lang ngồi ăn một mình, sau đó có mời rượu một số khách người Nhật trong đó có ông Asakura Keita.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Hằng thanh toán tiền rượu cho các khách Nhật ăn cùng rồi ra về. Thấy Hằng thanh toán tiền cho mình, ông Asakura Keita cảm động đi theo ra vẫy taxi cho Hằng.

Khi ra đến cửa quán, Asakura Keita chủ động rủ Hằng về nhà uống rượu và cả hai đi bộ từ phố Linh Lang, qua Đào Tấn - Nguyễn Văn Ngọc - Kim Mã rồi về nhà của ông Keita tại phòng 601, căn hộ Satori tại số 26/2/535 Kim Mã.

Tại đây, Hằng và ông Keita ngồi uống rượu, tâm sự tại bàn ăn phòng khách từ khi về đến khoảng 2h30’ ngày 2/5 thì ông Keita dẫn Hằng đi xung quanh căn hộ đề thăm quan và ngỏ ý cho Hằng ngủ lại qua đêm nhưng Hằng không đồng ý.

Trong lúc uống rượu, ông Keita ngỏ ý muốn tặng Hằng một món quà nên khi dẫn Hằng thăm quan phòng ngủ của mình rồi ông Keita mở tủ lấy ra một cọc tiền mệnh giá 500.000đ và rút ra 20 tờ (10 triệu đồng) đưa cho Hằng.

Sau đó, Hằng và ông Keita tiếp tục ra bàn ăn tại phòng khách ngồi uống rượu, ông Keita mang theo số tiền còn lại để trên mặt bàn. Đến khoảng 3h30’ cùng ngày, thấy ông Keita không còn tỉnh táo, đối tượng liền trộm cắp số tiền còn lại ông Keita để trên mặt bàn, cho vào túi xách cá nhân rồi ra về.

Sau khi tẩu thoát, Hằng kiểm đếm xác định số tiền trộm cắp được là 38 triệu đồng. Đến ngày 26/6, Hằng đã đến Công an quận Ba Đình để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.