Bí lời khen trước màn cosplay "tiên xanh" của hot girl tạp hóa

Mỗi mùa Halloween đến, mạng xã hội lại được dịp "bùng nổ" bởi những màn hóa trang đầy sáng tạo từ giới trẻ và các KOLs đình đám.

Trong số đó, hot girl Hàn Hằng là cái tên nhận được sự trông chờ đặc biệt từ người hâm mộ nhờ gu thẩm mỹ tinh tế, vóc dáng chuẩn chỉnh cùng thần thái ngút ngàn. Không làm dân tình thất vọng, mùa lễ hội hóa trang năm nay, cô nàng đã trình làng loạt ảnh cosplay nhân vật cổ tích huyền thoại, nàng tiên Tinker Bell, khiến cộng đồng mạng đồng loạt "đứng ngồi không yên".

Nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích

Tinker Bell là nhân vật nàng tiên tí hon quen thuộc trong thế giới cổ tích Disney với chiếc đầm xanh lá cây đặc trưng, đôi cánh trong suốt kỳ diệu cùng mái tóc búi cao tinh nghịch. Nhờ màn biến hóa mát tay, Hàn Hằng đã đưa hình tượng huyền thoại này trở lại nhưng mang một hơi thở hoàn toàn mới: hiện đại, quyến rũ và cực kỳ thu hút.

Bắt trọn tinh thần nguyên bản của nhân vật, Hàn Hằng diện chiếc đầm cúp ngực tông xanh lá rực rỡ, khoe trọn bờ vai thon cùng vóc dáng đồng hồ cát trứ danh. Đôi cánh tiên trong suốt phủ kim tuyến lấp lánh phía sau giúp tổng thể bức ảnh mang sắc thái thần tiên, lung linh như một khung cảnh bước ra từ phim điện ảnh. Lựa chọn tông trang điểm trong trẻo nhấn vào đôi mắt long lanh cùng kiểu tóc búi cao điểm xuyết các phụ kiện tinh tế, hot girl khoe trọn đường nét gương mặt vừa tinh nghịch vừa cuốn hút.

Sức hút không hạ nhiệt của "Hot girl tạp hóa" đình đám

Loạt ảnh cosplay Tinker Bell sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu về hàng chục ngàn lượt tương tác, tim và bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng. Bên dưới bài đăng, vô số netizen và người hâm mộ đã để lại những lời "có cánh": "Tinker Bell phiên bản đời thực đây rồi, mê không lối thoát!", "Nàng tiên này mà xuất hiện thì ai cũng muốn ngắm mãi thôi". Thậm chí một fan nam còn tỏ ra lúng túng, bí từ: "Khen đẹp thôi chắc là chưa đủ".

Không chỉ dừng lại ở một bộ ảnh hóa trang thông thường, màn biến hóa thành Tinker Bell của Hàn Hằng còn trở thành nguồn cảm hứng thời trang và cosplay trong dịp lễ Halloween.