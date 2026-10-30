Stylist của Rosé lại ra tay sửa đồ: Chỉ thay đổi chi tiết bé xíu mà trông hợp dáng hơn hẳn

Thay đổi không quá phô trương, nhưng đủ để khiến người yêu thời trang chú ý đến bàn tay khéo léo của stylist.

Trong thời trang, đôi khi ranh giới giữa một bộ trang phục đẹp và một tạo hình thực sự phù hợp nằm ở những chi tiết rất nhỏ. Rosé (BLACKPINK) vừa cho thấy điều đó khi xuất hiện tại Seoul trong thiết kế váy ngắn đính kết lấp lánh của Erdem. So với phiên bản trên sàn diễn, bộ trang phục của nữ idol được tinh chỉnh nhẹ ở phần dây vai, tạo cảm giác gọn gàng và hài hòa hơn với vóc dáng nhỏ nhắn. Thay đổi không quá phô trương, nhưng đủ để khiến người yêu thời trang chú ý đến bàn tay khéo léo của stylist.

1. Rosé ngọt ngào trong thiết kế đính kết lấp lánh của Erdem

Xuất hiện tại một sự kiện ở Seoul, Rosé lựa chọn chiếc váy mini trắng pha đen thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2027 của Erdem. Thiết kế gây ấn tượng với phần thân trên mang cảm hứng nội y, được phủ những chi tiết đính kết ánh bạc lấp lánh, kết hợp phần thân váy sáng màu với họa tiết trang trí cầu kỳ. Những lớp vải mềm mại và chi tiết xếp tầng tạo nên vẻ nữ tính, có phần ngọt ngào, trong khi phần thân trên màu đen lại đem đến nét cá tính, hiện đại.

Sự kết hợp giữa hai sắc thái tưởng chừng đối lập giúp chiếc váy không rơi vào cảm giác quá điệu đà. Đây cũng là tinh thần đáng chú ý trong bộ sưu tập Xuân Hè 2027 của Erdem: những chi tiết gợi liên tưởng đến trang phục sân khấu, vẻ đẹp trình diễn và kỹ thuật đính kết được đặt cạnh phom dáng giàu tính nữ. Rosé không cần thêm quá nhiều phụ kiện để tạo điểm nhấn. Mái tóc vàng buông nhẹ, lối trang điểm tập trung vào đôi mắt cùng sắc son hồng tự nhiên giúp tổng thể giữ được vẻ trẻ trung. Chiếc váy vốn đã có nhiều chi tiết bắt sáng, vì vậy cách làm đẹp tương đối tiết chế càng khiến trang phục trở thành tâm điểm.

2. Chi tiết dây vai được chỉnh lại, nhỏ nhưng có võ

Điểm thú vị nhất trong tạo hình lần này nằm ở phần dây vai. Ở thiết kế gốc, mỗi bên vai có ba sợi dây mảnh đính đá chạy song song, tạo thành những đường nét nổi bật trên nền da và góp phần nhấn mạnh cảm hứng nội y của chiếc váy. Tuy nhiên, trong phiên bản Rosé diện, các sợi dây được xử lý gọn lại thành một đường dây nổi bật hơn ở mỗi bên. Sự điều chỉnh này khiến phần vai trông thoáng và ít rối mắt hơn. Với một thiết kế vốn có phần thân trên đính kết dày đặc, nhiều đường cắt và chi tiết trang trí, việc giảm bớt những đường dây song song giúp ánh nhìn tập trung vào phom áo cùng các mảng đính đá thay vì bị phân tán bởi quá nhiều đường nét nhỏ.

Cách xử lý ấy cũng phù hợp với vóc dáng thanh mảnh của Rosé. Khi diện váy ngắn có phần thân trên ôm sát, những chi tiết quá dày ở khu vực vai và ngực đôi khi khiến tổng thể trông nặng nề. Việc tinh giản dây vai tạo cảm giác gọn gàng, liền mạch hơn, đồng thời vẫn giữ được đặc trưng lấp lánh và cấu trúc táo bạo của thiết kế. Điều đáng nói là stylist không thay đổi toàn bộ chiếc váy hay làm mất đi tinh thần sáng tạo của nhà mốt. Chỉ một chi tiết được điều chỉnh, nhưng hiệu quả thị giác lại khá rõ rệt. Đây chính là kiểu biến tấu thường thấy trong công việc styling: trang phục không nhất thiết phải được giữ nguyên từng chi tiết trên sàn diễn, mà có thể được xử lý để phù hợp hơn với người mặc và bối cảnh xuất hiện.

3. Kim Kardashian chọn phiên bản nhiều dây hơn, tôn vẻ gợi cảm

Trước đó, Kim Kardashian cũng xuất hiện trong một thiết kế lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Xuân 2027 của Erdem. Tuy nhiên, tạo hình của cô mang sắc thái khác biệt. Phần thân trên giữ cấu trúc nhiều dây đính đá, tạo nên những đường nét đan xen nổi bật quanh vai và ngực. Kết hợp cùng phom áo corset, các khoảng hở và phần chân váy xuyên thấu, tổng thể hướng đến vẻ quyến rũ, táo bạo đặc trưng của Kim. Đáng chú ý, trang phục Kim diện được truyền thông thời trang mô tả là phiên bản đặt làm riêng dựa trên thiết kế của Erdem, chứ không đơn thuần là bản sao nguyên vẹn của mẫu trên sàn diễn. Vì vậy, hai tạo hình nên được nhìn nhận như những cách diễn giải khác nhau từ cùng tinh thần thiết kế, thay vì so sánh một cách máy móc giữa bản gốc và bản chỉnh sửa. Nếu nhiều đường dây đính đá giúp tạo hình của Kim thêm nổi bật và nhấn mạnh vẻ gợi cảm, phiên bản của Rosé lại thiên về sự thanh thoát, trẻ trung. Cùng khai thác những chi tiết lấp lánh và cảm hứng nội y, nhưng cách xử lý khác nhau đã tạo ra hai hiệu ứng thị giác riêng biệt.

4. Vì sao stylist giỏi không nhất thiết phải giữ nguyên thiết kế gốc?

Một bộ trang phục trình diễn được xây dựng để thể hiện trọn vẹn ý tưởng của nhà thiết kế trên sàn catwalk. Khi bước vào đời sống hoặc xuất hiện trên người một ngôi sao, trang phục lại cần đáp ứng thêm những yếu tố như tỷ lệ cơ thể, chuyển động, ánh sáng, góc chụp và hình ảnh mà người mặc muốn truyền tải. Bởi vậy, chỉnh sửa trang phục không đơn giản là cắt bớt một chi tiết cho vừa mắt. Người stylist cần hiểu cấu trúc thiết kế, nhận ra đâu là yếu tố cốt lõi cần giữ lại và đâu là phần có thể điều chỉnh để tạo hiệu quả tốt hơn. Nếu thay đổi quá nhiều, trang phục có thể mất đi bản sắc ban đầu; ngược lại, nếu quá cứng nhắc, một thiết kế đẹp trên sàn diễn chưa chắc đã phát huy tối đa hiệu quả khi lên người mặc.

Trường hợp của Rosé là ví dụ thú vị cho cách xử lý tinh tế ấy. Phần dây vai được tinh giản nhưng những yếu tố nhận diện của chiếc váy Erdem vẫn còn nguyên: phần thân trên mang cảm hứng nội y, các chi tiết đính kết lấp lánh và vẻ nữ tính pha chút nổi loạn. Tạo hình nhờ đó vẫn giữ được tinh thần của thiết kế, đồng thời mang dấu ấn phù hợp hơn với vóc dáng và phong cách của nữ idol. Đôi khi, một bộ trang phục đẹp không nằm ở việc giữ nguyên mọi chi tiết như bản trình diễn, mà ở khả năng biến nó thành phiên bản phù hợp nhất với người mặc. Và trong trường hợp này, thay đổi nhỏ ở phần dây vai chính là minh chứng cho thấy sự tinh tế của stylist có thể tạo nên khác biệt đáng kể.