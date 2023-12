Bi kịch của những người đột nhiên giàu có: Làm ngay 3 bước để không tán gia bại sản

"Bi kịch" khi đột nhiên sở hữu khối tài sản khổng lồ

Trở nên giàu có bất ngờ nhờ thừa kế, sự nghiệp thăng tiến hay trúng xổ số có thể được xem là “vận may" to lớn của nhiều người. Tuy nhiên, đây cũng là lý do khiến họ có thể đối diện với căng thẳng và lo lắng nếu không biết cách kiểm soát đồng tiền. Việc trở nên giàu có bất ngờ có thể tạo ra thách thức nghiêm trọng với tài chính và sức khỏe tinh thần cho người chưa từng sở hữu khối tài sản khổng lồ này.

Một trong những bi kịch của người giàu có bất ngờ là mắc bệnh SWS. SWS là một bệnh tâm lý, chỉ loại đau khổ ảnh hưởng đến cá nhân đột nhiên kiếm được khoản tiền lớn. Các triệu chứng của người mắc bệnh SWS gồm cảm giác bị cô lập khỏi những người bạn cũ, cảm thấy tội lỗi về vận may của mình, cực kỳ sợ mất tiền, tệ hơn là làm tự đau bản thân.

Ảnh minh hoạ

Lấy ví dụ về các vận động viên chuyên nghiệp. Nghiên cứu của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ năm 2015 cho thấy 15,7% cầu thủ tham gia giải Bóng bầu dục NFL đã nộp đơn xin phá sản trong vòng 12 năm sau khi nghỉ hưu. Mặc dù trước đó, nhiều người trong số họ đã kiếm được hàng triệu USD trong sự nghiệp của mình. Theo Sports Illustrated, 78% cầu thủ bóng đá đã nghỉ hưu gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính chỉ sau 2 năm giải nghệ.



Bên cạnh đó, nhiều người trúng số bỗng chốc "giàu sụ" cũng thường rơi vào “lời nguyền xổ số”: Tiêu hết tiền trúng giải trong phút chốc, phá sản, ly hôn, rắc rối gia đình, vấn đề sức khỏe và thậm chí là mất mạng.

Nguyên nhân được lý giải cho sự bất hạnh của người giàu có đột ngột là do họ không có kế hoạch đối phó với những thay đổi lớn và không có sự chuẩn bị từ trước. Một vài yếu tố khách quan khác kể đến như sự ganh tị của người xung quanh và nhiều kẻ lừa đảo kéo đến.

Làm sao để tránh rơi vào khủng hoảng?

1. Lên trước kế hoạch tài chính

Việc bất ngờ sở hữu khối gia sản lớn có thể thúc đẩy bạn muốn mua sắm nhiều món đồ, đầu tư vào các tài sản lớn như nhà, xe hơi, du thuyền… Tuy nhiên, điều đầu tiên bạn cần làm là tìm một cố vấn tài giỏi giúp bạn quản lý tài sản và bảo vệ nó trong thời gian dài.

Nói cách khác, hai bước đầu mà bạn nên làm luôn sau khi trở nên giàu có là đóng thuế và cùng cố vấn tài chính lập ra danh sách mục tiêu muốn đạt được. Dưới đây là một số mục tiêu mà bạn có thể tham khảo như mua căn nhà mới, trả tiền học cho con, trả hết nợ, tiết kiệm để nghỉ hưu…

Ảnh minh hoạ

2. Đừng đưa ra quyết định nhanh chóng



Thay vào việc nhanh chóng vung tiền mua sắm hàng hiệu, bạn nên thận trọng gửi chúng vào tài khoản tiết kiệm của ngân hàng, hoặc nhờ cố vấn tài chính lập ra kế hoạch chi tiêu cho mình.

Bên cạnh đó, bạn cần xem xét lại các mục tiêu cuộc sống dài hạn, từ đó lựa chọn cách bản thân sử dụng khối tài sản lớn vừa đạt được. Ví dụ, một gia đình trẻ trúng số đã quyết định sử dụng một phần vận may vừa nhận được để lập quỹ tiền học chương trình Đại học cho mỗi đứa con của mình.

3. Giữ vận may một cách kín đáo

Lời khuyên cho bạn là không nên khoe nhiều về hoàn cảnh tài chính quá dồi dào cho bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân biết. Một khi mọi người biết ai kiếm được số tiền đáng kể, họ có thể đối xử khác với bạn hoặc yêu cầu sự giúp đỡ, cho vay. Nhiều trường hợp cá nhân trúng số đã quyết định chỉ chọn nói chuyện với cố vấn tài chính vì các chuyên gia được yêu cầu không tiết lộ thông tin của khách hàng cho bên thứ 3.